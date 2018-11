Casado: 'No puede ser que Sánchez pisotee la dignidad de la democracia'

El presidente del PP, Pablo Casado, ha cargado contra el ejecutivo de Pedro Sánchez por el cambio de criterio de la Abogacia del Estado al rebajar su calificación contra los líderes políticos catalanes, acusándoles de sedición y no de rebelión. "No puede ser que Sánchez pisotee el código penal, la separación de poderes y la dignidad de la democracia", ha señalado, "no lo vamos a tolerar". Para el líder popular, esta decisión no satisface siquiera a muchos votantes socialistas, que en al ejecutivo, ha dicho, rehén de los independentistas, por lo que les ha abierto la puerta para acoger su voto en las próximas elecciones generales. "Sánchez mancilla muchos votos socialistas con la cuestión catalana, pero aquí tienen su casa", ha dicho.

El líder popular ha evitado hacer cualquier mención a la situación interna del PP tras la difusión de las últimas grabaciones entre Dolores de Cospedal y el excomisario José Manuel Villarejo. En su lugar, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, se ha limitado a señalar que han hablado con la ex número 2 del partido y que ésta "ya ha dado explicaciones" incluso en los medios. No obstante, ha vuelto a dejar claro que los apoyos de la exsecretaria general del PP a la candidatura de Casado para liderar el partido no condicionan ninguna decisión, ya que el único compromiso del líder conservador es con "los militantes" que le auparon al cargo, recordando que la guía de conducta son los compromisos de ejemplaridad, transparencia y honestidad que promulgó el presidente de la formación al ser proclamado.

La intervención de Casado durante la inauguración de la 24 reunión intermunicipal del PP, celebrada en Málaga, se ha centrado en el tema soberanista. El líder del PP ha asegurado que "no dejará que el gobierno ponga en jaque la estabilidad por mandato de golpistas como (Carles) Puigdemont y (Quim) Torra y con su atropello de la separación de poderes y la propia legalidad en España". Y ha recordado que los populares ya vaticinaron hace un mes que la Abogacía del Estado rebajaría la petición de delitos para los líderes políticos independentistas, coincidiendo con la propuesta del PSOE para los presupuestos generales del Estado. "Ahora, la Abogacía del Estado ha recibido, de forma infame, la orden del Gobierno de plantear la acusación por delito de rebelión". Casado ha reprochado además que "han tenido la desfachatez de hacerlo de forma tan pública y palpable".

"Estamos con el Poder Judicial"

"No culpamos a la Abogacía del Estado, que tiene excelentes profesionales que me consta que están abochornados y algunos incluso se han negado a firmar el escrito", ha señalado el líder popular en su intervención, "estamos con el Poder Judicial porque sí han cumplido su responsabilidad de mantener el delito de rebelión" y dejar constancia de que hay indicios de la comisión de ese delito.

Así, ha recordado que Sánchez se ofendió en la sede parlamentaria cuando le dijeron hace unos días que con su actuación "estaba tolerando y participando" de los delitos "que están cometiendo otros en Catalunya, con un gobierno de España que no hace nada". Y ha insistido en que los independentistas se están encontrando "con la inacción o complicidad del Gobierno de España, que no sólo no hace nada, sino que encima entorpece la labor de la Abogacía del Estado para conseguir que quien haya hecho algo mal tenga las repercusiones penales que marca el Código Penal".

El líder del PP ha ironizado en ese punto sobre la rebaja del tipo penal aplicable a los líderes presos. "El gobierno viene a decir que los coches se destrozaron por una granizada, o que la policía judicial permaneció encerrada en la Consejería de Economía porque se les olvidó abrir la puerta", ha señalado. "No fue así, lo que pasó fue que un tumulto de personas de forma violenta reventó los vehículos de la Guardia Civil e impidieron que los agentes pudieran salir", para concluir que "eso es el delito de rebelión por el que tienen que ser juzgados" los presos independentistas, "con independencia de que sus votos sean necesarios para sacar adelante los presupuestos generales o fueran necesarios para la moción de censura".

Por estos motivos, Casado ha apelado a los votantes socialistas que se sienten defraudados por la decisión de Sánchez en relación al desafío soberanista. "El PP es el único partido de centro derecha, el único reformista y liberal que no quiere pactar ni va a ceder ante las presiones independentistas". Ya ocurrió, dijo, en 2008, tras la gestión de Rodríguez Zapatero con el conflicto vasco que permitió luego la victoria del PP. "De ahí vinieron muchos votos", ha señalado, reiterando que su formación es la única que garantiza una España "unida y fuerte".