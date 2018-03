Los CDR llaman a no pagar los peajes de las autopistas en la operación retorno

Los Comitès de Defensa de la República (CDR) han llamado a la ciudadanía a no pagar los peajes de las autopistas en la operación retorno de Semana Santa. "No van a mandar a nadie si nosotros no les obedecemos", es el lema de la bautizado como "primera acción directa de desobediencia civil masiva".

"Durante esta # OperacióTornada de Semana Santa, vengas de donde vengas, no pagues ningún peaje", han señalado a través de las redes sociales desde los diferentes CDR.

Los CDR ya hicieron una acción similar el pasado jueves cuando levantaron durante unas dos horas las barreras del peaje de la AP-2 en Montblanc, en la Conca de Barberà.