Los CDR rodean el Parlament con lazos amarillos

Un grupo de independentistas rodearon ayer el Parlament con cintas amarillas, como respuesta a la tensión vivida en el pleno del viernes sobre los lazos colocados en los escaños de Ciudadanos y que retiró el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa. Una setentena de personas participaron en la protesta.

El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha denunciado este sábado nuevos ataques contra la sede del partido en Barcelona. Las pintadas en la fachada de la oficina central del partido se han hecho tras la exigencia de Carrizosa el viernes de que fueran retirados los lazos amarillos de los escaños de los 'consellers' en prisión preventiva. "En Catalunya, la intolerancia viste de amarillo", ha escrito Carrizosa en su cuenta de Twitter. "La calle y las playas son de todos, no de los CDR. Los bancos del Govern en el Parlament son de todos, no de los diputados separatistas", ha escrito Carrizosa.

Esta noche han vuelto a atacar la Sede de @CiutadansCs en Barcelona. En Cataluña, la intolerancia viste de amarillo. La calle y las playas son de todos, no de los CDR. Los bancos del Govern en el Parlament son de todos, no de los diputados separatistas. #NoNosCallaran pic.twitter.com/i7NRToE4LJ — Carlos Carrizosa (@carrizosacarlos) 26 de mayo de 2018

Ciudadanos ha anunciado que planteará en la reunión de la Mesa de la próxima semana su rechazo a que los bancos del hemiciclo asignados a los miembros del Govern exhiban lazos amarillos, ya que, en su opinión, el Ejecutivo catalán "no puede ser partidista" sino que debe "representar a todos los catalanes". El presidente del Parlament, Roger Torrent, suspendió durante más de una hora el pleno del viernes después de un rifirrafe con el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, al que ha instado, sin éxito, a volver a colocar en la bancada del Govern aún no constituido un lazo amarillo que había retirado.



El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra (i), observa la intervención del portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa (d), durante el pleno. / TONI ALBIR (EFE)

El lazo, con el que los soberanistas buscan recordar a los 'consellers' nombrados por Torra que están en prisión preventiva o huidos en el extranjero y que no han podido tomar posesión, fue retirado por Carrizosa al considerar que, al no haber Govern constituido, no podía representar a nadie. Ciudadanos aclaró que no tienen previsto presentar un escrito dirigido a la Mesa solicitando formalmente la retirada de lazos amarillos en los bancos reservados al Govern puesto que los independentistas "tampoco han presentado ningún escrito para colocarlos".