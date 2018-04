Cifuentes admite que no sabe hasta cuándo va a gobernar

RAMÓN GORRIAGÁN | MADRID

«Gobernaré hasta el último día que sea presidenta, hasta dentro de una semana, de tres o de un año». Cristina Cifuentes no sabe hasta cuándo va a ser presidenta de la Comunidad de Madrid aunque los mensajes que le llegan desde su propio partido es que tiene los días contados. Mariano Rajoy alimentó esa idea con su habitual doble lenguaje: «Lo que tenga que decirle (a Cifuentes), si es que tengo algo que decirle, ya se lo dirá en su día». El presidente del Gobierno, como siempre que se trata de asuntos internos del PP, no fue tajante en sus palabras a la espera de que el afectado, afectada en este caso, se vaya por su voluntad sin necesidad de que él tenga que pisar el barro. Si quisiera que Cifuentes continúe en su puesto a pesar del escándalo de su máster ignoto, se hubiera ceñido al guión de que no tenía nada que hablar con ella. Pero no fue así.