Cifuentes espera a que se lo pida Rajoy y Rajoy a que sea ella la que dimita

R. Gorriarán / N. Vega | MADRID

El futuro político de Cristina Cifuentes pende de un hilo y se va a despejar en las próximas horas. En ello coinciden la dirección nacional del PP y el equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Difieren en el escenario del desenlace. Los populares confían en que la gobernante dé un paso atrás y renuncie, mientras que el entorno de Cifuentes apuesta por que Mariano Rajoy le pida la dimisión.

El caso del máster va a poner el punto final al mandato de la presidenta madrileña. Lo dice el PP, lo dice Ciudadanos y ya lo acepta la interesada. Nadie se atreve a decir el cuándo, pero todos aguardan el regreso del presidente del Gobierno de su viaje a Argentina. «Hablará con ella y recabará todos los datos antes de tomar una decisión», apuntan en la dirección del PP. Otros dirigentes de ese partido, en cambio, creen que Rajoy recurrirá a su táctica de hacerle llegar mensajes por diferentes conductos sin implicarse en persona para que tire la toalla.

Fuentes cercanas a Cifuentes aseguran que la presidenta está en contacto «diario» con Rajoy, y que su respaldo se mantiene. Una afirmación que contrasta con la frialdad mostrada ayer mismo por varios ministros. Preguntados en el Congreso los ministros de Fomento y de Agricultura si mantenían su confianza en la versión de Cifuentes sobre su máster, Iñigo de la Serna repitió la frase de Rajoy: «Que se resuelva cuanto antes». Lo mismo que Isabel García Tejerina: «En esta vida hay que resolver las cosas con celeridad». De la confianza, ni asomo.

El portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta, no vio ningún problema en «votar junto a Podemos», y retó al PP: «Que nos pongan a prueba y se enterarán, que nos pongan a prueba si quieren perder el Gobierno de la comunidad». No es, sin embargo, la opción preferida en el partido naranja; su escenario ideal es que la presidenta se vaya y sea sustituida por uno de sus consejeros para que el PP conserve el Gobierno autonómico hasta las elecciones del año próximo. En absoluto les complace que los socialistas se instalen en la Puerta del Sol. En eso están de acuerdo con los populares, para los que la prioridad es retener la Comunidad de Madrid. Ciudadanos cruza por tanto los dedos para que Cifuentes dimita, sea ‘motu proprio’ o por orden de Rajoy. Pero si no fuera así, los liberales dicen que secundarán la moción de censura de los socialistas que convertiría en presidente de la comunidad a Angel Gabilondo. «No hay marcha atrás posible», puntualizó el secretario general, José Manuel Villegas. El propio Rivera añadió carbón a la caldera del desenlace rápido de la crisis y aseguró que tiene constancia de que el PP «baraja nombres para sustituir a Cifuentes».

Lo que no entienden en Ciudadanos es el empeño en alargar la situación de incertidumbre, incomprensión que comparten algunos en el PP.

Los rectores, de perfil

Los rectores, reunidos ayer en la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (Crue), se pusieron ayer de de perfil y dejaron en manos de la Fiscalía el caso de Cifuentes aunque advirtieron de la existencia de «graves irregularidades» y avisaronn a la presidenta de que si no acredita su máster debería renunciar.

El PSOE anunció ayer, por medio de Gabilondo, que se persona en la causa por el presunto fraude en el máster universitario de Cristina Cifuentes, una investigación abierta por la Fiscalía.