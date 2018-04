Cifuentes: "Me voy con un sentimiento amargo, pero satisfecha con el trabajo hecho"

Cristina Cifuentes ha asegurado hoy que deja la Presidencia de la Comunidad de Madrid "con un sentimiento amargo desde el punto de vista personal", pero "con la cabeza muy alta, muy orgullosa y satisfecha" por considerar que ha hecho "un buen trabajo". Así lo ha expresado en una intervención en la que no ha admitido preguntas de los medios de comunicación, en el salón Canalejas de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, donde ha anunciado su renuncia.

"He aguantado más de 35 días aproximadamente, de una exposición permanente y de un linchamiento mañana, tarde y noche, por tierra mar y aire", ha señalado. Cifuentes ha argumentado que ha tomado la decisión de dimitir para no dañar a su familia "para que no sigan sufriendo este calvario" y porque es "lo mejor para la Comunidad de Madrid, para los madrileños y para el PP".

Ha mostrado su satisfacción por haber conseguido que la vida de muchos madrileños sea hoy mejor que lo era hace tres años cuando asumió el Gobierno de la Comunidad de Madrid. En su intervención, ha defendido su gestión en la Administración regional, "con sus luces y sus sombras", que, ha recalcado, ha conseguido situar a la Comunidad de Madrid a la cabeza de España en crecimiento económico y creación de empleo.

Cifuentes ha afirmado que ha sido "un privilegio" ser presidenta de la Comunidad de Madrid, algo "difícilmente alcanzable", y ha asegurado que se queda "con lo bueno, que ha sido muchísimo", mientras que intentará olvidar "lo malo". "A pesar de todo, a pesar de la dureza del momento y del dolor personal que yo siento, yo creo que mi padre se sentiría y se siente orgulloso de mí", ha concluido.