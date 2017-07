Cifuentes, sobre las vacaciones: "No es una obligación, es una alternativa voluntaria"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha indicado que se quedará en agosto en Madrid trabajando y no realizará vacaciones, pues ese periodo de descanso es un derecho de todos los trabajadores pero entiende que "no es una obligación" y sí una "alternativa voluntaria".

En rueda de prensa posterior al Gobierno regional y en referencia a si en agosto iba a tomar vacaciones o no, Cifuentes ha dicho que continuará trabajando en agosto porque le gusta "muchísimo su trabajo" y también le gusta "quedarse" en Madrid en verano.

Cifuentes ha dicho que con ello no quiere "polemizar" ni decirle a nadie "lo que tiene que hacer" porque ella es una defensora "ferviente del derecho de todos los trabajadores a tener vacaciones". No obstante, entiende que es una cuestión "voluntaria" y "no obligatoria".

La presidenta regional ha insistido en que ella defiende las vacaciones porque es una "conquista" de los trabajadores y que, de hecho, los consejeros se van a marchar en agosto entre dos o tres semanas. Sin embargo, ha dicho que no se ocurre "mejor sitio" para agosto que quedarse en Madrid y seguir trabajando.