Ciudadanos reclama la presidencia del Parlamento catalán como partido más votado

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán durante la pasada legislatura, Carlos Carrizosa, ha reclamado este jueves que su partido ocupe la presidencia del Parlamento catalán al haber sido la fuerza más votada en las elecciones del 21 de diciembre.

Carrizosa, en declaraciones a Catalunya Ràdio, ha argumentado que, teniendo en cuenta que no pueden formar Gobierno por una cuestión de aritmética, "lo más democrático es que el presidente del Parlamento catalán sea para una persona de Ciudadanos".

Tras recordar que a su partido le corresponde tener dos puestos en la Mesa, ha explicado que han hecho ya los primeros contactos al respecto, sin haber entrado en fase de negociación, y que aún no han ahondado en posibles nombres para presidir la cámara.

Pese a asegurar que no le haría ilusión ocupar este cargo, al preguntársele sobre la posibilidad de que lo asuma José María Espejo-Saavedra, miembro de la Mesa en la pasada legislatura, ha afirmado que podría hacerlo "excepcionalmente bien porque es una persona absolutamente capacitada si llegara el caso".

Épica vs. operatividad



Sobre el futuro Gobierno, ha avisado de que tener un presidente de la Generalitat en prisión "puede quedar épico pero no es operativo" tras manifestar su convencimiento de que Carles Puigdemont será encarcelado si regresa a Cataluña, y sobre el hecho de que Oriol Junqueras esté en la cárcel.

Sí ha avanzado que impugnarán, si así lo acuerdan las fuerzas independentistas, la posibilidad de investir telemáticamente como presidente a Puigdemont. "Esto es un invento de (Jordi) Turull, como lo fue el censo universal del 1-O. No existe. No reconoceríamos una investidura de alguien que no estuviera en el Parlamento catalán, y pudiera hacer un discurso como hay que hacerlo y ser votado. No lo admitiríamos como legal", ha sostenido.

Sin embargo, en caso de que el Tribunal Supremo decida el 4 de enero levantar la prisión provisional para Junqueras, sí ven jurídicamente posible que asista al pleno de investidura.

Críticas a PP y PSC

Pese a haber sido la fuerza más votada en las elecciones, ha reiterado que no tienen los escaños suficientes para intentar formar Gobierno teniendo en cuenta que "el PP se hundió y el PSC no creció lo suficiente, por lo que los partidos constitucionalistas tienen menos escaños de los esperados".

"El PP no se ha tomado muy bien este resultado, y nos mira demasiado, también a nivel nacional. Nosotros no miramos a nuestros rivales. Durante la campaña nos atacó reiteradamente y estos son sus resultados", ha destacado Carrizosa, que cree también que la demanda de Foment del Treball para que formen Gobierno responde a la preocupación de los empresarios para que la economía catalana crezca al mismo ritmo que la el resto de España.

Sobre si creen que el líder del PP catalán, Xavier Garcia Albiol, debe dimitir para entablar una posible negociación con C's, ha asegurado que no son partidarios de pedir "cabezas si no es por cuestiones de corrupción".