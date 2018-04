Colau y ERC niegan que haya violencia en Cataluña

El día después de que el PP, PSC y Ciutadans salieran a denunciar la "violencia" de los CDR, Ada Colau y ERC han querido negar que exista en Cataluña. "La violencia que están vendiendo es un producto mediático para hacer creíbles los atestados de la Guardia Civil", ha sentenciado el republicano Pere Aragonés.

El nuevo adjunto a la presidencia de ERC ha rebatido en RAC-1 a los que, como Javier Maroto (vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP) y José Luis Ábalos (secretario de organización del PSOE), han hablado en los últimos días de 'kale borroka' en territorio catalán. "Equiparar las acciones de los CDR con la 'kale borroka' es banalizar la violencia -ha clamado-. Violencia es lo que hubo contra el Ateneu Popular de Sarrià, en la que quemaron el local. No tergiversemos: pintadas, también ha habido a sedes de Esquerra y no lo vinculamos con ninguna violencia".

En la misma línea se ha querido manifestar también Colau. "En Cataluña no existe violencia. No generemos alarma donde no existe", ha afirmado la alcaldesa de Barcelona en Antena 3. Eso sí, ha señalado que no comparte "la estrategia de los CDR".