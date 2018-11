Colau e Iglesias piden a Sánchez que 'no tire la toalla de los presupuestos'

Pablo Iglesias ha visitado este domingo Barcelona para reivindicar, junto a Ada Colau, la necesidad de que salga a flote el acuerdo presupuestario alcanzado entre Podemos y el PSOE. Unas cuentas cuya aprobación parece a día de hoy muy complicada después de que el PDECat y ERC hayan dado un sonoro portazo tras conocer las peticiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado en el juicio del 'procés'. La alcaldesa de Barcelona ha clamado que las clases trabajadoras "no se merecen pagar los platos rotos de las políticas de judicialización del PP". El líder de Podemos ha pedido a los independentistas que cedan un poco si no quieren alumbrar un gobierno de PP, Ciudadanos y VOX que convierta a España en una nueva Turquía.

Nou Barris ha vuelto a ser escenario de otro acto de Iglesias. No es casual ya que allí se cimentó la victoria de Colau en Barcelona y que será clave en las municipales del mes de mayo. En un acto con aires preelectorales (en lo que todos los participantes han puesto en valor la tarea de gobierno municipal), la alcaldesa le ha pedido a Pedro Sánchez que "no tire la toalla" de los presupuestos y "los defienda hasta el último minuto".

Además de glosar las virtudes del acuerdo, Iglesias ha advertido al presidente del Gobierno que "la única manera de garantizar el acuerdo mas izquierdas no se saca adelante con decretos leyes sino sacando adelante los presupuestos". Tras reconocer que "quizás sea inmoral" aprobar las cuentas con "presos políticos en las cárceles", ha advertido a los independentistas que ir a elecciones solo podría o dejar una situación idéntica a la actual o alumbrar un gobierno de PP, Ciudadanos y VOX, que dejaría una situación peor para los soberanistas y podría convertir a España en una nueva Turquía. "Todos sabemos que el Gobierno no ha estado a la altura. Si quiere que los saquemos se lo tiene que currar", ha advertido el líder de Podemos, que ha pedido a Sánchez que no descarte a ningún interlocutor (en referencia a Carles Puigdemont y Junqueras) y ha reflexionado que la democracia española tendrá algún día que "homenajear a esos demócratas catalanes" como Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. "Sacar los presupuestos adelante no resuelve el problema de los presos políticos ni la situación en Catalunya. Pero para que este Estado siga siendo democrático para eso todos tendremos que ceder un poco".

En el acto, bajo el título "Ahora es posible" y que se enmarca en la ruta que está haciendo Iglesias para presentar el acuerdo presupuestario, también ha participado Lucía Martín (portavoz de En Comú Podem en el Congreso), Gerardo Pisarello (teniente de alcalde de Barcelona) y Jéssica Albiach. La presidenta del grupo parlamentario de Catalunya en Comú Podem en la Cámara catalana ha querido avisar a Quim Torra que se olvide de aprobar las cuentas en Catalunya si no hay correspondencia en los del Estado y si no se revierten los recortes. "Señor torra, si piensa que aprobaremos unos presupuestos continuístas de una década de oscuridad y recortes que no nos hagan abandonar los siete podios de la vergüenza es que no nos conoce; no los aprobaremos ni aceptaremos gestos simbólicos en los pilares del Estado del Bienestar".