Colau y Torrent amenazan al Estado con plantar hoy al Rey en el MWC

efe | barcelona

El presidente del Parlament, la alcaldesa de Barcelona y la Generalitat protagonizarán hoy un plante al Rey Felipe VI en la recepción de bienvenida con motivo de la nueva edición del Mobile World Congress (MWC), lo que ha recibido un alud de críticas desde el Gobierno y los constitucionalistas.

La alcaldesa de Barcelona no participará en el recibimiento oficial de las autoridades que se dispensará al Rey Felipe VI tanto mañana como el lunes con motivo de los actos de inauguración MWC, si bien sí que coincidirá con el monarca en la cena y el acto institucional de inauguración. Así lo han confirmado a Efe fuentes municipales y posteriormente ha confirmado Colau, quien ha justificado su gesto en el papel del monarca ante el 1-0, pues a su juicio el Rey se alineó con «las posiciones más duras y represivas». La primera edil barcelonesa ha informado no obstante de que sí asistirá a la cena oficial de mañana y también a la inauguración del MWC el lunes, en ejercicio de su «responsabilidad institucional» como alcaldesa de Barcelona, dado que este evento económico es «muy importante» no sólo para la ciudad sino para toda Cataluña.

Sí, a la cena

Posteriormente y tras contactos entre Colau y el presidente del Parlament, Roger Torrent, este último ha comunicado que tampoco acudirá a la recepción del Rey, en una protesta que en su caso hará extensiva a la inauguración institucional del MWC, a la que tampoco acudirá. «El presidente (del Parlament) es absolutamente consciente de su papel institucional, que siempre ejerce con todas las consecuencias. Sin embargo el jefe de Estado no ha dedicado ni una sola palabra al millar de heridos del 1 de octubre por la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional», han señalado fuentes cercanas al presidente Roger Torrent, que sí que acudirá mañana a la cena oficial junto al Rey.

La posición de Colau y Torrent ha sido secundada por los representantes de la Generalitat. Ninguno de los tres representantes de la administración catalana previstos acudirán mañana ni a la recepción ni, en su caso, a la cena presidida por el Rey Felipe VI. Después de que el secretario de Telecomunicaciones del Govern, Jordi Puigneró, anunciase que no acudiría a la inauguración del Mobile Congress por la presencia del Rey, los otros dos máximos representantes de la consejería de Empresa y Conocimiento, Pau Villòria y Joan Aregio, han declinado acudir en nombre de la Generalitat a la cena de hoy ante la situación de «anomalía» y excepcionalidad» de Cataluña. En una carta, a la que ha tenido acceso Efe, dirigida al director general del GSMA, Mats Granyrd, el secretario general de Empresa, Pau Villòria, explica que el hecho de que en esta edición del MWC no puedan asistir ni el president ni los consellers demuestra que en Cataluña hay «una situación de anomalía y excepcionalidad». Villòria añade a esta situación la intervención de la Generalitat a través del artículo 155 —tras la fallida declaración de independencia y el referéndum ilegal del pasado uno de octubre—, por lo que ha informado por carta que tanto él como el secretario de Empresa y Competitividad declinan asistir a la cena y recepción de bienvenida que ofrece el GSMA mañana, en el Palau de la Música, con motivo de la XII edición del MWC y que presidirá el Rey Felipe VI.

Fuentes del departamento han informado, no obstante, que Villòria sí que participará en la inauguración institucional del lunes.