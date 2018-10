Colomines (Crida): 'Sin muertos, la independencia tardará más'

La Crida Nacional per la República, cuya fundación está programada para el 27 de octubre en Manresa, empieza a tomar forma a caballo de la cárcel de Lledoners y del Parlament. Mientras el preso Jordi Sánchez elabora la ponencia política y la diputada de Junts per Catalunya (JxCat) Gemma Geis diseña la organizativa, Agustí Colomines, ideólogo del movimiento que impulsan Carles Puigdemont y Quim Torra, adelante que la Crida apostará por "forzar un referéndum, no negociarlo a la baja", y ha alertado de que, sin muertos, el camino hacia la independencia será más largo.

"En todas las independencias del mundo ha habido muertos. En la nuestra hemos decidido que no queremos muertos. Si decides que no quieres muertos, tardas más, el proceso es mucho más largo," reflexionó Colomines el pasado lunes durante una entrevista en 'La Xarxa'.

El exdirector de l'Escola d'Administració Pública de la Generalitat, destituido por la Moncloa durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Colomines aboga por "dar sensación de confrontación" con España y rechaza cualquier intento de normalizar la situación política en Catalunya: "Normalizar qué? Mientras haya presos y exiliados, qué queremos normalizar? Colomines reconoce que en el proceso soberanista ha habido "muchas ingenuidades" , que atribuyó en parte "este experimento tan catalán de intentar una independencia sin un solo muerto".

Colomines, que por encargo de Artur Mas presidió la Fundació Trias Fargas --rebautizada como CatDem al destaparse que se había beneficiado del saqueo del Palau de la Música--, se muestra extremadamente crítico con el PDECat, partido sucesor de Convergència Democràtica: "Lo viejo se resiste a morir, y lo hace con todas las malas artes del mundo." A su juicio, que los herederos de CDC inscribiera a su nombre la marca electoral Junts... fue "una puñalada trapera" a los impulsores de JxCat. Por tanto, aboga por que la Crida sea "un "frente amplio e ideológicamente muy diverso", no un instrumento para salvar al PDECat, "un partido moribundo".