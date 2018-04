La comparecencia del máster, en directo

17:39

Cierra Ángel Gabilondo con una cita de Voltaire.

17:36

"Es inverosímil, irregular e increíble", insiste Gabilondo.

17:30

Gabilondo dice que han asistido a la constancia documental de hechos que no están en cuestión. "La pregunta es si el certificado es antes o después", afirma el socialista. "La mejor manera de respetar a los universitarios es aislar a quienes no proceden correctamente", dice, antes de afirmar que la intervención no ha despejado. "La confianza se ve seriamente afectada", dice.

17:29

"Señora Cifuentes, dimita", termina Ruiz Huerta (Podemos).

17:27

Podemos señala ahora a Ciudadanos: "Señor Aguado, nos parece muy bien la comisión, pero no hace falta que la sigamos manteniendo como presidenta. Puede dimitir y luego investigarla. El problema se llama PP".



17:25

"Usted ha perdido toda la credibilidad, si alguien creía que usted era la regeneradora de un partido con unos niveles de corrupción alarmantes", dice Ruiz Huertas, antes de decir que no puede seguir gobernando y afearle que haya dañado a la educación pública con esta polémica.

17:23





17:23









17:22

Tanto Aguado como Ruiz Huerta subrayan que, según la versión de Cifuentes, ella defendió su TFM un 2 de julio, coincidiendo con un dispositivo de seguridad de la delegación por la Eurocopa. Ambos han recalcado que parece extraña la coincidencia.

17:20

Ruiz Huertas vuelve al estrado: "Nos ha enseñado usted un montón de documentos que no prueban absolutamente nada", dice la de Podemos, para volver a preguntar: "¿Dónde está su TFM, señora Cifuentes?"

17:18









17:18

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha anunciado que el partido va a impulsar una comisión de investigación en la Cámara regional para "aclarar toda la verdad" y "dirimir todas las responsabilidades" en el caso de la presunta falsificación del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

"Las informaciones publicadas apuntan a la posible comisión de un delito muy grave, castigado incluso con penas de cárcel, como es la falsificación de un documento público", ha recordado Aguado. A su juicio, "el prestigio de la universidad está en juego", por lo que "si la comisión confirma los hechos, a Ciudadanos no le temblará la mano a la hora de ser contundentes", como ya han demostrado "en Murcia o Andalucía".

Aguado ha reiterado que "frente a la actitud de la señora Cifuentes, que ha decidido esconderse en la Puerta del Sol durante 15 días", la formación naranja va a hacer "un ejercicio de responsabilidad para conocer la verdad, interrogando a los implicados y sacando a la luz las pruebas sobre lo que ha ocurrido".

En este sentido, el líder de Ciudadanos ha sostenido que llamaría a declarar en esta Comisión "al supuesto director del máster, a las tres profesoras que supuestamente firmaron el acta, al rector de la URJC y al personal de la casa que participó en la modificación de las notas de Cifuentes", así como "a cualquier persona que tuviera conocimiento directo o indirecto de corrupción universitaria".

"No vamos a precipitarnos como PSOE y Podemos, más preocupados por repartirse los sillones de la Puerta del Sol que por saber qué ha pasado. La estabilidad de la Comunidad y el futuro de 7 millones de madrileños merecen que actuemos de forma responsable y que sepamos la verdad antes de tomar decisiones", ha incidido Aguado al mismo tiempo que ha instado a ambas formaciones a llegar a un acuerdo para que se cree esta comisión.

17:09

Aguado (Cs) comienza diciendo que Cifuentes lleva 14 días "escondida en la cueva de la Puerta del Sol", pese a que a ella le gusta hablar de "lo divino y lo humano".

17:08



17:08

Tras presentar varios documentos compulsados, Cifuentes se reafirma en su voluntad de seguir trabajando por la Comunidad de Madrid.

La bancada le ha aplaudido hasta en seis ocasiones.



17:07



17:06

Cifuentes: "Mi currículum es perfectamente real y legal".



17:04

"Si alguien se piensa que con ataques contra mi persona y mi trabajo va a poder acabar conmigo está muy equivocado. Seguiré defendiendo el interés general de todos los madrileños", dice la presidenta regional.







17:02

"Hay constancia documental del pago de la matrícula, del certificado académico con las 12 asignaturas del máster, de que mi TFM fue calificado con un 7,5, de que he autorizado a la URJC a hacer público el trabajo, del pago del título", recalca, exhibiendo documentos en la tribuna.

También hay constancia documental de que fue un error de transcripción lo que motivó el error, dice Cifuentes. "Puesto que se ha insistido tanto en ese punto, quiero aportar un documento" inédito hasta el momento. "Se trata de una carta, del catedrático Chico de la Cámara, en la que aclara al rector" que solo fue un error de transcripción y que afectó también a otros alumnos, dice.

16:59

Cifuentes dice que estos hechos no van contra el acuerdo de gobierno con Ciudadanos: el título "es perfectamente real y perfectamente legal. Es un título de la URJC del que estoy en posesión. Ni falsedad ni falsificación", proclama, antes de subrayar que el título no le aportó ningún nivel académico diferente o superior al que ella ya tenía.