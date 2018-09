Un concejal del PP chantajea a la alcaldesa

El concejal del PP de Torrelodones Ángel Viñas intentó que el partido que gobierna en esta localidad madrileña, Vecinos por Torrelodones, no se presentara a las elecciones municipales de 2019 a cambio de no tramitar una denuncia contra el Gobierno local. En una conversación difundida ayer por la cadena Ser entre Viñas y la regidora, Elena Biurrun, el edil reconoce que el Ejecutivo local no se ha llevado ni un euro de las obras. | efe