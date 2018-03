Condenados a cursos de derechos humanos por patear a una mujer

v. muñoz-lacuna | toledo

Mario García Montealegre, vecino de Talavera de la Reina (Toledo), y su amigo Alvaro Gragera, residente en Huelva, deberán realizar cursos sobre derechos humanos después de haber propinado el primero una brutal patada a una mujer de 48 años en plena calle de Barcelona en 2015. La agresión fue grabada por el segundo para ser difundida en las redes sociales. El Juzgado de lo Penal número 25 de Barcelona impuso ayer esta pena a ambos jóvenes, que también han sido condenados a un año y medio y un año de prisión. Sin embargo, las condenas quedaron en suspenso la condición de no reincidir.

En concreto, según el fallo, Mario y Alvaro, condenados por los delitos contra la integridad moral y lesiones, deberán recibir un curso sobre diversidad de género y otro acerca de prevención de comportamientos violentos, con el fin de que sean conscientes de lo que hicieron y no vuelvan a repetirlo. Además, ninguno de los dos podrán acercarse a la víctima a menos de un kilómetro de distancia ni podrán comunicarse por ella vía telefónica o a través de las redes sociales. Las condenas fueron pactadas por los dos abogados de la defensa con la acusación particular, la fiscalía y las acusaciones populares ejercidas por la Asociación Nacional de Afectados por Internet y Nuevas Tecnologías y la asociación Dones Juristes. Durante el juicio, los dos jóvenes reconocieron la autoría de los hechos que se les imputaban. Por este motivo, además de aceptar las condenas, aceptaron indemnizar a la mujer agredida con 48.000 euros por las lesiones sufridas y los daños morales causados. Ésta, por su parte, ya no tendrá que soportar ver el vídeo de la agresión en las redes sociales pues la juez ordenó en la sentencia su retirada de estas redes sociales. Los hechos ocurrieron el 22 de febrero de 2015. Sobre las 6:00 horasMario se acercó a una mujer que esperaba a cruzar en un paso de peatones en la avenida Diagonal y, después de iniciar una breve carrera, le propinó una fuerte patada en el tobillo que hizo que la mujer cayera de espaldas. Una brutal agresión que su amigo Alvaro grabó durante 30 segundos con un teléfono móvil mientras reía la escena para difundirla después en Internet. La difusión del vídeo causó un gran impacto y condena en las redes sociales.