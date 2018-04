La consigna de cerrar filas entorno a Cifuentes no cala en el Partido Popular

Vega/Cuerdo | Madrid / Sevilla

Nadie se saltó el guion de la puesta en escena. Se respetó cada pauta en una apariencia de normalidad imposible de sostener. Mariano Rajoy concedió a Cristina Cifuentes «el apoyo del PP»; la presidenta de la Comunidad de Madrid se declaró absolutamente tranquila; y el auditorio ovacionó a la dirigente territorial cuando le llegó el momento de intervenir en la convención nacional del partido en Sevilla. Fin del segundo acto. Fue un aplauso de menos a más, en el que un grupo de espontáneos tomó la iniciativa y los populares fueron poniéndose en pie. Con «poca convicción», confesaron dos asistentes, pero tampoco faltó esa foto.

Aún resonaba ayer en los pasillos del hotel Renacimiento de la capital andaluza la arenga de María Dolores de Cospedal en su rol de secretaria general. Ante las «malas artes» y el «juego sucio» contra los integrantes del PP, cierre de filas. «Lo que tenemos que hacer es defender lo nuestro y a los nuestros». Pero el entusiasmo no caló en los niveles inferiores del partido. Con evidentes signos de agotamiento y la sensación de tener que comprometer la palabra tras cada posible escándalo, distintos cargos se movían entre la desconfianza y la cautela. Más aún, se extendió la frustración en sectores que vieron en Cifuentes el símbolo de la regeneración contra las prácticas corruptas. Ese cóctel emocional se filtró en las declaraciones públicas. Aunque eso fuera lo que más deseaban ayer los populares para remontar el vuelo, nadie dio por zanjada la polémica. Después de que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos no haya encontrado un rastro documental que atestigüe que Cifuentes llegara a defender su proyecto de fin de máster, en el PP se hicieron necesarias las aclaraciones. Así lo puso de manifiesto el presidente de Castilla y León, que subrayó la importancia de conocer lo ocurrido. «Si finalmente las cosas no salieran en la dirección que a todos nos gustaría, yo expresaría mi dolor, porque aprecio profundamente a Cristina», anticipó Juan Vicente Herrera.