Cospedal: "Alguna vez habrá una presidenta del Gobierno"

Como a un santo dos pistolas, así le sienta a esta... mujer, el lazo morado, que se ha puesto porque su jefe, Rajoy, desautorizó a quienes no se lo pusiesen una vez comprobada la enorme cantidad de votos que perderían de no hacerlo. Las peperas antes de las movilizaciones dejaron muy claro lo que les importa la situación de las mujeres en este país, absolutamente nada, así que no vayan ahora de feministas para la foto, que no cuela. No camelan a nadie, solo a quienes se dejan engañar.