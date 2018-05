Cospedal carga contra Bárcenas

TextoLa ministra, que amagó con querellarse contra el portavoz socialista por acusarle de mentir cuando afirma que no existió financiación en B, se esmeró en negar la existencia de la caja B o que ella, tal como señalan los ‘papeles de Bárcenas’, hubiera cobrado en negro. «La ‘caja B’ no es creada por el PP ni por la dirección autorizada»; «los ‘papeles de Bárcenas’, en mucho de sus apuntes, son mentira»; «los ‘papeles de Bárcenas’ tienen que ver con Bárcenas»; o «es la caja de B de algunos, no del PP», fueron algunas de sus frases. Durante más de cuatro horas de comparecencia en la comisión de investigación del Congreso sobre la supuesta financiación ilegal del PP, María Dolores de Cospedal ha repetido en varias ocasiones que el Partido Popular no ha sido condenado «penalmente», sino que se trata de una responsabilidad civil por unos hechos que no conocía.