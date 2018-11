Cospedal ordenó a Villarejo investigar a Arenas: 'Hazme un dosier y esto está pagado'

La exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, encargó al comisario José Manuel Villarejo -ahora investigado por la Audiencia Nacional- que investigara al presidente andaluz de su partido, Javier Arenas, para saber hasta dónde llegaba su implicación en la trama Gürtel que ya investigaba la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Nuevas grabaciones desveladas este viernes Moncloa.com, muestran que el 21 de septiembre del 2009 el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro y Villarejo mantuvieron un encuentro en el que el primero hizo dos encargos al comisario en nombre de "María Dolores". Entonces, el caso Gürtel apuntaba ya a Luis Bárcenas y a altos dirigentes del partido.

Cospedal quería conseguir información sobre supuestas operaciones sospechosas realizadas por el exministro de Trabajo, uno de sus mayores rivales en Génova, a través de la Fundación de Estudios Europeos.

"Baratito"

El marido de Cospedal le dijo a Villarejo que le pagaría por ese trabajo, si bien tenía que ser "baratito", tal como recoge este viernes El Confidencial.

En la reunión entre López del Hierro y Villarejo, el primero le pidió que investigara el papel de Arenas, el del extesorero del PP, Luis Bárcenas, y del exeurodiputado Gerardo Galeote en la Fundación Estudios Europeos perteneciente al PP y que "sacara todo lo que pudiera de ahí".

Más tarde, la Fiscalía sostuvo que Bárcenas habría utilizado dicha fundación para pasar al PP los gastos de sus viajes personales al extranjero durante años.

Este es el contenido de la conversación entre el esposo de Cospedal y Villarejo:

-Ignacio López del Hierro: "Mira, entre Arenas, Galeote y Bárcenas tienen una fundación, que no me preguntes cuál es"

-Villarejo: Lo que yo te dije. Sí, sí, yo recuerdo hombre, que es la de...un gabinete de influencia, si.

-I.L.H: El gabinete de influencia es del hermano del de Sevilla.

-V: Si, si, el de Arenas Bocanegra. Pero ellos tenían una fundación.

-I.L.H: Quería María Dolores todo lo que puedas sacar de ahí. V: Vale, vale.

-I.L.H: Y el segundo tema que quería era todo lo que pudieras averiguar, ya con un informe (y esto pagado, eh?) o sea, esto un dossier y pagado.

-V: Eh...Ignacio, al partido cómo le voy a cobrar yo ná? No, no, Ignacio. Lo que...otra cosa es que cuando venga algún pavo, algún empresario, lo que sea tal y cual, que en un momento determinado le digáis: oye, pues contratad a éste que es de confianza. Eso sí, pero yo no le voy a cobrar nada al partido, anda que no

-I.L.H.: Hombre, esto lo tienes que... porque esto va en serio.

-V: No, pero si...pero si

- I.L.H.: A lo mejor te cuesta a ti pasta encargarlo o algo V: Pero eso no me cuesta nada.

-I.L.H. Tú ahí pasas lo que tengas que pasar, eh?