Costa pide protección tras saberse que colabora con Anticorrupción

S. pardo/ A. rallo | valencia/madrid

El exsecretario del PP en la Comunidad Valenciana Ricardo Costa ha presentado un escrito en la Fiscalía Anticorrupción en el que pide que se adopte alguna medida de protección para él después de que diferentes medios desvelaran hace unas semanas que había estado colaborando con la Fiscalía de Valencia para proporcionar claves de otros asuntos de corrupción que se investigan en la actualidad, como el caso Imelsa, la financiación del PP de Valencia o los amaños en la Fórmula 1 de Valencia. Las informaciones que han aparecido han generado en él y en su familia un «manifiesto riesgo» y solicita a los profesionales del ministerio público algún tipo de cobertura de seguridad para que su labor de colaboración se pueda desarrollar de manera efectiva.

Costa, hasta el momento, es el ‘arrepentido’ de mayor rango en el Partido Popular. En su declaración el pasado enero ante el tribunal que enjuiciaba la trama valenciana admitió que el PP valenciano se financión con «dinero negro».

Posteriormente, y ya ante la comisión de investigación del Congreso, se ratificó en sus acusaciones contra la formación que lideró en la comununidad autónoma y aseguró que avisó a Luis Bárcenas de estas irregularidades.

Por otra parte, la número dos del Partido Popular. María Dolores de Cospedal, cargó ayer contra la dura sentencia de la trama de financión irregular del PP por «poco jurídica y muy tendenciosa»

Esta vez la manida y recurrente frase del Gobierno del «respeto a las resoluciones judiciales» no sirvió. María Dolores de Cospedal, número 2 del PP pero también ministra de Defensa, arremetió con fuerza contra la sentencia de la Audiencia Nacional que, no solo considera probado que el partido se lucró de la trama, sino que también existía una ‘caja B’ y que Mariano Rajoy no fue veraz ante el tribunal cuando negó que haya habido una contabilidad paralela en el PP. La jornada parlamentaria se esperaba bronca y no defraudó. No en vano, Cospedal era el primer alto dirigente del PP que comparecía ante la comisión de investigación del Congreso sobre la supuesta financiación irregular del partido.

Y además, lo hacía cuatro días después de conocerse el fallo de la primera etapa de la trama de financiación. La sentencia casi monopolizó la sesión y la secretaria general de los populares no se mordió la lengua. «La vamos a recurrir. No estamos de acuerdo con lo que se dice sobre el PP», anunció poco antes de comenzar con los descalificativos directos al fallo judicial.

Fueron casi cuatro horas de exabruptos contra la resolución, de la que dijo que contiene «argumentos muy poco jurídicos y muy tendenciosos» en la parte que se refiere a la existencia de la ‘caja B’ del PP y, sobre todo, a la falta de credibilidad como testigo en sede judicial del presidente. «Yo no admito que sea verdad (la existencia de ‘caja B’). Incluso después de la sentencia. Yo nunca lo he conocido. No hay ninguna ‘caja B’ y no tengo ninguna constancia de que la haya habido antes, aunque lo diga un juez para argumentar una sentencia». «¿O es que los jueces son infalibres», se preguntó.

Pero los ataques de la ministra a los magistrados del tribunal de la calle Génova fueron mucho más allá. Durante un rifirrafe con el diputado de ERC Gabriel Rufián, la titular de Defensa se despachó a modo. Dijo que la sentencia «está intentado prejuzgar» la existencia de la contabilidad paralela, que es una cuestión deberá dilucidar el tribunal que juzgue la pieza conocida como ‘papeles de Bárcenas’. «Extralimitarse» Cospedal acusó a los jueces que la pasada semana dictaron sentencia de «extralimitarse» en sus funciones.

Tildó de «absolutamente innecesario» que los magistrados entrarán en la cuestión de la financiación irregular, al tiempo de afear a los magistrados que introdujesen «juicios de valor» en su resolución, en particular sobre la credibilidad o no Rajoy.

En esa línea, llegó a calificar de «tremendo» el hecho de que el fallo entre a cuestiones que no eran objeto de juicio. «No me parece normal que en una sentencia se utilice un hecho de carácter subjetivo para fallar sobre un asunto que no está relacionado y perjudicar a unas personas», volvió a la carga contra la resolución de la Audiencia Nacional. Según la ministra, los magistrados han usado su sentencia para «descalificar» al PP cuando el objetivo de juicio «no tiene nada que ver» con la financiación irregular o no de la formación.

La secretaria general del partido aprovechó su comparecencia para hacer una defensa cerrada de la credibilidad de Rajoy puesta en duda por la resolución. «Rajoy ha colaborado con la Justicia como no lo ha hecho ningún otro presidente de este país», llegó a afirmar. «Ha pedido perdón públicamente. Ha asumido su responsabilidad política. Ha ido a los tribunales como testigo para colaborar y lo ha hecho gustosísimo», abundó Cospedal en este sentido.