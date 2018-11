Críticas a la Audiencia Nacional por no considerar como terrorista al francotirador

La decisión de la Audiencia Nacional de considerar que el francotirador que quería matar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no es terrorismo ha generado una agria polémica. Así, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado a la Audiencia Nacional por no actuar en el caso del francotirador y sí hacerlo en otros casos. "Por contra, los titiriteros de Alkaeta, tuiteros y raperos sí fueron juzgados y algunos condenados y encarcelados por la AN. Están que lo parten últimamente algunos jueces", ha afirmado.

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha hecho un tuit en que destacaba que lo que para otros países es un "terroristas fascista armado" en España es "un pobre hombre harto de rojos y separatas".

"Han detenido a un francotirador de ideología franquista que pretendía matar a Pedro Sánchez. Tenía 16 armas de fuego en su casa. Sin embargo, la Audiencia Nacional, que ha condenado a raperos por sus letras, considera que este caso no es terrorismo. La "justicia" española", ha escrito por su parte el coordinador de Izquierda Unida Alberto Garzón.

No es el único dirigente de Podemos que se ha referido a la intención del francotirador detenido porque quería atentar contra Sánchez en venganza por el anuncio de la exhumación de los restos de Franco. El eurodiputado de la formación morada Miguel Urbán, ha señalado que es "alarmante la cantidad de amenazas que sufrimos todas las personas que estamos levantando la voz contra la impunidad que vive el franquismo en este país".

