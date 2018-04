Cs se conjura para ganar al ‘muro rojo y azul’ y gobernar sin complejos

ep | madrid

Ciudadanos se ha conjuradopara ganar al «inmovilismo» del «muro rojo y azul» del PSOE y el PP que bloquea reformas necesarias para España y poder gobernar sin complejos y «plantar cara» tanto al nacionalismo como al populismo.

Así lo ha defendido el presidente de Cs, Albert Rivera, en la clausura del I Encuentro Nacional del partido que, celebrado en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, ha puesto en marcha su maquinaria electoral para 2019. «Nos hemos conjurados para ganar, no solo porque nos guste ganar, sino porque si no ganas, no gobiernas y si no gobiernas, la transformación es mucho más complicada», ha afirmado.

Según ha argumentado, Cs ha aprendido en esta legislatura que «obligar a hacer cambios a los que no quieren cambiar nada es agotador».

Además, ha añadido que el bipartidismo no cree en las reformas e intenta «a la mínima que puede incumplir los pactos, engañar a los ciudadanos e, incluso, a veces protegerse» impidiendo que salgan adelante iniciativas como las planteada por su partido para luchar contra la corrupción. «El muro rojo y azul bloquea las reformas naranjas», ha afirmado Rivera, que ha instado a sus compañeros de filas a trabajar para ganar, porque «si no, estos señores no van a hacer nada».

En su opinión, populares y socialistas «están encantados de taparse mutuamente la corrupción durante décadas» y de que «no cambie ni una coma», pero ha advertido de que si no hay cambios, los populistas y los nacionalistas tienen «el caldo de cultivo para ganar elecciones». «Y no hay nada peor para los populistas que un gobierno que se mueva y líderes que quieren cambiar las cosas», ha incidido.

Pero ha subrayado que para lograrlo se requiere talento y que Ciudadanos no puede ser «un PSOE o un PP cualquiera», sino «una reformulación de lo que tienen que ser los partidos en el siglo XXI».

También les ha pedido que hablen más de España y los españoles y menos de partidos, siglas y malas noticias y que no pierdan las señas de identidad de Cs: democracia interna y lucha contra la corrupción.

«Nuestra fortaleza es la unión», ha destacado Rivera, que ha asegurado que, con una implantación en el 90 por ciento de la población, 160.000 inscritos y 30.000 afiliados, son ya un partido «grande» y están preparados para gobernar. En su opinión, Ciudadanos es el partido que «más se parece a España» y las expectativas puestas en ellos son «altísimas», por eso deben ser quienes den «buenas noticias» a los españoles.