Cs y PSOE perseveran en la dimisión de Cifuentes

Si Cristina Cifuentes pretendía, con su renuncia al polémico máster que le atenaza desde hace un mes, ganar algo de oxígeno, la jugada le ha salido mal, a tenor de la reacción de la oposición. Ciudadanos, su socio de investidura, no sólo no puso en valor el gesto sino que consideró que su intención de desistir de la titulación en Derecho Autonómico concedida por la Universidad Rey Juan Carlos no supone más que una "confesión" que "pone en evidencia la trama delictiva" en torno al centro educativo y las "mentiras reiteradas" de la presidenta destinadas a "encubrir delitos".

"Espero que [Mariano] Rajoy no deje que se pudra más el caso y proponga un presidente interino limpio para acabar la legislatura", sentenció Albert Rivera. En la misma línea, el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, señaló que la misiva de Cifuentes al rector de la universidad, en la renuncia a su máster, supone una "tomadura de pelo". Aún así, admitió que el paso de la presidenta de la Comunidad de Madrid no les acerca más hacia el apoyo a la moción de censura presentada por el PSOE -y que necesita de los votos de Podemos para salir adelante-, sino que les hace "volver a insistir en que" el líder del PP "salga de su inoperancia y de su letargo" y proponga un candidato conservador que sustituya a la dirigente hasta las elecciones autonómicas del 2019.

El portavoz naranja en la Asamblea, Ignacio Aguado, precisó por su parte que pondrán condiciones a los socialistas en el caso de que Cifuentes, con el beneplácito de los suyos, se enroque y no dé un paso atrás. Cs aún no ha mantenido, de forma oficial, reuniones con el segundo partido en el Parlamento madrileño, pero avisa de que impondrá requisitos en el caso de que, finalmente, se vean obligados a apoyar la moción encabezada por el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, que se debatirá como fecha límite el 7 de mayo.

"Tomadura de pelo"

A este respecto, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, manifestó que el hecho de despojarse del máster supone una "condición necesaria", pero "no suficiente" para evitar intentar desalojar de la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol, a la presidenta madrileña. Sánchez volvió a presionar a Ciudadanos para que apoye la moción porque, según aseveró, la relación entre Cs y PP "está paralizando la política en España". En consonancia con su líder, Margarita Robles y José Luis Ábalos, consideraron una "burla" y una "cortina de humo inaceptable" el paso dado por Cifuentes.

Podemos, que también apoya la moción, lo que incomoda al partido naranja, calificó también la carta de la presidenta como una "confesión" y una "tomadura de pelo" y le volvió a exigir que dimita.