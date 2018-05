Cs votará en contra de la moción del PSOE y propone una para ir a las urnas

Ciudadanos ha anunciado su voto en contra de la moción de Pedro Sánchez, según ha confirmado el portavoz del partido José Manuel Villegas. "Vamos a votar en contra de la moción de Sánchez, no nos ha consultado ni ha buscado nuestro apoyo", ha explicado en La Sexta.

Villegas ha hecho estas declaraciones apenas unos minutos después de haber dado una rueda de prensa en València en la que ha dado por acabada la legislatura después de conocer la demoledora sentencia del 'caso Gürtel' contra el PP y ha exigido este viernes a Mariano Rajoy que convoque elecciones "en las próximas semanas".

"Este Gobierno se ha convertido en un gobierno débil, inútil para los retos tan importantes que tiene España. Es un Gobierno insostenible. La corrupción del PP ha liquidado esta legislatura, la ha asfixiado. España no puede permitirse seguir con este Gobierno débil. Necesitamos un Gobierno fuerte y legitimado y creemos que es momento de una solución democrática, dar voz a los españoles y que se convoquen elecciones", ha señalado el dirigente de la formación que lidera Albert Rivera.

En esa comparecencia, Villegas ha advertido que si, como hace habitualmente, Rajoy "se enroca y permanece en su parálisis habitual", su formación está dispuesta a "apoyar una moción de censura instrumental para convocar esas elecciones".

Pero dado que el PSOE ha presentado una moción de censura, algo que ha hecho con tantas prisas que algunos de sus diputados han firmado donde no tocaba y han tenido que corregir el documento con flechas, las elecciones no podrán ser hasta que. [Sigue las últimas noticias sobre la moción de censura contra Rajoy en directo.]

Después en declaraciones a La Sexta, Villegas ha reconocido que "si Pedro Sánchez no rectifica y no retira la moción, primero habrá que sustanciarla" antes de ir a las urnas pero ya ha avisado que "nosotros no vamos a estar nunca en una moción pactada por Sánchez con los que quieren romper España y con los populistas, votaremos en contra y si se rechaza pediremos a Rajoy que convoque elecciones".

"No todo vale y los intereses de España están muy por encima de las prisas del señor Sánchez por llegar a la Moncloa. Le pedimos que rectifique, la única salida es darle la voz a los españoles", apuntó.

El portavoz de C's ha dicho que si el presidente de negara ellos mismos impulsarían otra moción "instrumental" para que hubiera elecciones y que hablarán con el PSOE para que les apoye.

Presupuestos y 155

En su comparecencia ante los medios, el portavoz de C's ha dicho que el plazo que se dan para que Rajoy convoque elecciones es de "semanas" y no "inmediatamente" porque hay que acabar de aprobar los Presupuestos Generales del Estado y decidir qué se hace con la aplicación del artículo 155 para responder al desafío soberanista catalán.

"Los constitucionalistas tenemos que decidir qué hacemos con el 155 y en su caso aprobar en el Senado lo que proponemos que es una extensión del 155 a las fuerzas de seguridad, los mossos d'escuadra, los medios de comunicación, política exterior y control de las cuentas de la Generalitat", ha apuntado.

Tras la rueda de prensa, Rivera ha reiterado en las redes sociales los argumentos de su partido ante la crisis abierta por la sentencia de la 'Gürtel'.