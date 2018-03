La CUP rechaza ser el "juguete" de JxCat y ERC y denuncia su 'pressing'

La alcaldesa de Berga (Barcelona), Montse Venturós, de la CUP, ha advertido este martes a Junts per Catalunya (JxCat) y ERC de que la formación anticapitalista no piensa ser su "juguete" y ha denunciado el "pressing" sobre los cuperos desde sectores independentistas para que invistan a Jordi Sànchez.

Los cuatro diputados que la CUP tiene en el Parlament pueden ser decisivos para la elección de Sànchez, ya que si Carles Puigdemont y Toni Comín no consiguen delegar su voto y no renuncian a su escaño, los votos de JxCat y ERC no superarían en número a los del resto de la oposición, con lo que el expresidente de la ANC no lograría ser investido.

En declaraciones a La Xarxa, Venturós ha insistido en que el rechazo de la CUP a prestar sus votos para investir a Sànchez "no es una cuestión de nombres", sino "una cuestión de programa".

Si JxCat y ERC plantean "otra propuesta" programática, ha dicho, los órganos correspondientes y las asambleas territoriales de la CUP "volverán a discutirla".

'PressingCUP'

Pero si se trata de "un Govern que ni tan solo plantea nada que tenga que ver con el ámbito de la república o con implementar esta república, lógicamente no le daremos apoyo", ha remarcado Venturós, que en cualquier caso ha asegurado que la CUP no propone "ir a otras elecciones".

Venturós ha denunciado que sectores del independentismo están desenterrando, sobre todo en las redes sociales, el llamado "pressingCUP" para vencer las resistencias de los anticapitalistas a sumar fuerzas con las demás formaciones soberanistas, como ya ocurrió en el debate sobre los presupuestos de la Generalitat en la anterior legislatura.