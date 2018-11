Dani Mateo abandona Twitter y Atresmedia retira el vídeo de la polémica

Dani Mateo quiere zanjar la polémica en torno al sketch de El Intermedio en el que aparecía limpiándose la nariz con la bandera de España. El vídeo, que ha desaparecido de la web de Atresmedia, ha sido objeto de miles de críticas, entre las que figuran las de la Guardia Civil.

La bandera simboliza la unión de un Pueblo, respétala. No hacerlo no es humor, es ofender gratuitamente a los que la sienten con orgullo y a los que han entregado su vida y esfuerzo en pos de los valores de paz y libertad que representa, escribía el perfil oficial del cuerpo, cosechando a su vez multitud de respuestas a favor y en contra.

La #Bandera simboliza la unión de un Pueblo#Respétala

No hacerlo no es humor, es ofender gratuitamente a los que la sienten con orgullo y a los que han entregado su vida y esfuerzo en pos de los valores de paz y libertad que representa#MiraQueEsBonitapic.twitter.com/0sKlKKQRZo — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 1 de noviembre de 2018

El cómico, por su parte, ha anunciado que deja Twitter: Cierro esto un rato. No me hace bien... Solo quería recordaros que, mientras nos reímos, no nos pegamos y eso es bueno. Muy bueno. En la guerra no hay risa. Un abrazo, anunciaba.

Cierro esto un rato. No me hace bien... Solo quería recordaros que, mientras nos reímos, no nos pegamos y eso es bueno. Muy bueno. En la guerra no hay risa. Un abrazo. — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 2 de noviembre de 2018

Previamente, Mateo había mostrado su resignación y aceptaba que el chiste hubiese herido sensibilidades: Cuando uno decide poner su vida al servicio de la risa sabe que éstas son las consecuencias, pero a veces resulta duro, se sinceraba.

Cuando uno decide poner su vida al servicio de la risa sabe que éstas son las consecuencias, pero a veces resulta duro. Sin embargo, éste es mi trabajo y tengo que apechugar. Por eso me dediqué a la comedia, para hacer la realidad más llevadera. — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 1 de noviembre de 2018

El comentado momento surgió a raíz de la intervención de la infanta Leonor en los actos conmemorativos del 40 aniversario de la constitución: El sentido del sketch de la bandera era, o así lo entendí yo, demostrar que, cuando los ánimos están muy caldeados, las banderas se vuelven más importantes que las personas y eso es peligroso", explicó el actor antes de abandonar su perfil en la red social.