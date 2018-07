La defensa de Corinna: "Ha habido una campaña de descrédito con motivación política"

La empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein no ha tardado en reaccionar a las informaciones en las que aparece señalando al rey emérito Juan Carlos I por el 'caso Nóos' y por las adjudicaciones del AVE de la Meca.

Corinna ha emitido un comunicado en el que denuncia que "desde hace tiempo, ha habido una campaña de descrédito con motivación política" contra ella.

"Siempre he actuado correctamente y pretendo continuar viviendo mi vida de forma tranquila, con independencia de los años de acoso constante y de los intentos de descrédito público que he padecido con un sinfín de información falsa", explica.

Por último, trata de borrarse de la polémica: "Tengo enorme respeto por las instituciones de España, pero no puedo permitir ser utilizada en un conflicto que no me atañe".