El detector de mentiras de la moción de censura

En el seguimiento de la moción de censura, la redacción de EL PERIÓDICO está comprobando si las afirmaciones de los responsables políticos se ajustan a la verdad.

RAJOY: "LA SENTENCIA NO ACHACA AL PP CREAR UN SISTEMA DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha optado por defenderse de la moción de censura presentada por el PSOE con la propia sentencia de la Gürtel que le dio origen. "No debe mentir en el Congreso", le ha dicho al diputado José Luis Ábalos, encargado de defenderla en el hemiciclo. El problema es que el socialista se ha limitado a leer extractos de la resolución y así es difícil mentir, mientras que Rajoy se ha aferrado a su condena como partícipe a título lucrativo y ha mentido al decir que "la sentencia no achaca al PP crear un sistema de corrupción institucional", porque sí lo hace, aunque las personas condenadas ya no sean cargos del partido.

La resolución, en su página 155, dice expresamente: "Entre el Grupo Correa y el Partido Popular se tejió, pues, una estructura de colaboración estable, consistente, por una parte, para la prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, congresos, etc., dentro de la normal actividad de dicho partido político, ya se trataran de actos electorales o de otro tipo. Pero por otra, se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local".

Rajoy se aferra a la siguiente parte del textual, en el que afirma que ese sistema se crea "a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente o a través de terceras personas (comunidades autónomas y municipios gobernados por el PP), lo que le permitió que, bien las empresas de Correa u otras empresas terceras elegidas por él, con el acuerdo y colaboración de aquellos cargos públicos, gozaran de un arbitrario trato de favor".

Es decir, que lo que dice la sentencia es que "esos determinados miembros" del PP a los que se agarra el presidente del Gobierno trasladaron la corrupción a todas la administraciones gobernadas por ese partido. El presidente prefiere por eso insistir en que su condena es solo como partícipe a título lucrativo por las campañas electorales de 2003 de dos municipios madrileños y afirmar que la sentencia "no condena al Gobierno de España ni a ninguno de sus miembros. No condena penalmente al PP".

Por qué eso también es verdad lo explica el propio voto particular del magistrado discrepante. En la página 1.588 de la resolución afirma que "a dicho Partido no se le ha enjuiciado por actividad delictiva alguna, porque en la época en que suceden los hechos no había entrado en vigor la reforma que en nuestro Código Penal tiene lugar mediante ley 5/2010 con la que se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas". El 'caso Gürtel' estalló en 2009, por lo que se podía exigir ninguna responsabilidad penal al PP por financiarse ilegalmente con los delitos cometidos por sus miembros. Parte de esos ingresos ilícitos se dirigieron a la caja b del partido que la sentencia declara acreditada.

Por supuesto, Rajoy no ha hecho ni una sola mención a esa "contabilidad extracontable" realizada por su extesorero Luis Bárcenas durante años en la que también se reflejó que él mismo cobró en b. Tampoco a que el tribunal no ha dado credibilidad al testimonio que prestó en julio del año pasado en el juicio.RAJOY: RAJOU

RAJOY: LA MOCIÓN HA PROVOCADO QUE CAIGA LA BOLSA

La inestabilidad en los mercados financieros es el principal argumento que está utilizando el Gobierno del PP para sembrar desconfianza contra la moción de censura presentada por Pedro Sánchez. A la moción de censura se le atribuye el alza de la prima de riesgo en los últimos días, la caída de la bolsa y el desplome de los bancos sin tener en cuenta que la causa motriz de las turbulencias financieras ya se había puesto en marcha con anterioridad, a partir del riesgo de ruptura del euro que se ha vuelto a instalar ahora, en Italia.

El propio gobernador saliente del Banco de España, Luis María Linde, afirmó este martes que la evolución de la prima de riesgo, que supera los 130 puntos, no refleja los fundamentales de la economía española a la vista de la positiva evolución del PIB o las exportaciones y que “es un fenómeno de mercado debido a las tensiones europeas”.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha llegado a decir que el anuncio de la moción ya ha costado a los españoles más que la nueva subida de las pensiones por la subida de la prima de riesgo. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha atrevido a cifrar en 36.000 millones de euros el coste que la crisis política motivada por la moción de censura del PSOE está suponiendo a España, tomando en cuenta también la caída de la bolsa.

Para contrarrestar estos argumentos un grupo de economistas, encabezados por Jordi Sevilla, ha promovido la difusión de un manifiesto en el que sitúan el foco de la inestabilidad de los mercados financieros en Italia y en el riesgo de fractura del euro. “Acusar al escenario político que se vive en España como causante de esta situación es faltar a la verdad”, se afirma en un documento firmado en su inicio por un grupo de diez economistas españoles entre los que están Jordi Sevilla, Joaquín Almunia, Emilio Ontiveros, Rocío Martínez Sampere, José Moisés Martín Daniel Fuentes, Milagros Avedillo, Carlos Arenillas, Manuel de la Rocha, Belén Santa Cruz.

“La zona euro está en dificultades de nuevo, pero no es, como dicen algunos, por la situación política en España sino de que exista un gobierno antieuropeo en Italia. Todos los analistas asumen que pase lo que pase el viernes, España tendrá un gobierno constitucional y plenamente comprometido con el euro y el proyecto europeo”, afirman estos economistas.

La prima de riesgo de la deuda española ha pasado ese mes desde un mínimo de 71,50 puntos el 15 de mayo a 123,40 el martes. Este jueves, coincidiendo con el inicio del debate de la moción de censura, la prima de riesgo española ha caído el 9,74% de golpe, hasta los 109 puntos básicos, a primera hora de la mañana. El ibex 35, por su parte, ha abierto la jornada con ligeras subidas, lideradas por la banca.