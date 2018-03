Detenido en Madrid por agredir y amenazar a su pareja

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre de 40 años por agredir y amenazar a su pareja en su domicilio del distrito madrileño de la Latina, a la que no dejaba comer y tenía que ir a comedores sociales para alimentarse con su hija de cuatro meses.

Según han indicado fuentes del Cuerpo municipal, la detención se produjo la noche del jueves al viernes cuando se recibió la llamada de un vecino que había escuchado a una mujer gritando y que podía ser objeto de una agresión.

Los agentes se personaron en el domicilio y comprobaron que la mujer estaba siendo agredida y amenazada por su pareja, que le había dado un "bofetón" para arrebatarla el móvil y que le había empujado tras una discusión, como el mismo comunicó a los agentes.

No le dejaba comer

Además, la víctima de la agresión, de 36 años, manifestó que su pareja no le dejaba comer, solo pudiendo hacerlo una vez al día, y que no le daba dinero para hacer la compra, por lo que tenía que acudir a comedores sociales con su hija.

También ha señalado que tampoco tenía pañales para la menor y tenían dificultades también para disponer de ropa, unido a una situación de constantes insultos y amenazas, según relató la mujer a los agentes.