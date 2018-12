El detenido por la muerte de Laura Luelmo confiesa el crimen

Bernardo Montoya, el hombre de 50 años detenido ayer por su implicación en la muerte de la joven zamorana de 26 años Laura Luelmo, ha confesado el crimen.



Fuentes cercanas a la investigación han informado a Efe que el detenido ha reconocido a primera hora de esta mañana en dependencias de la Guardia Civil de Huelva que mató a la joven, aunque no han trascendido detalles por el momento de esta confesión.



Según reveló la autopsia practicada ayer al cuerpo, Laura Luelmo, que desapareció el pasado día 12 en El Campillo, murió dos o tres días después de fuerte golpe en la cabeza propinado con un objeto contundente, un palo o una piedra.



Ahora los investigadores tendrán que determinar si durante esos dos días -del día 12 al 14 o 15 en el que se ha fijado su muerte- la joven estuvo con vida retenida en algún lugar o si, por el contrario, fue arrojada ya muerta a la zona donde fue hallada el lunes a varios kilómetros de la casa donde residía en El Campillo desde principios de mes para hacer una sustitución en el instituto de Nerva, un pueblo cercano.



Fuentes consultadas aseguran a Efe que una de las piezas claves para esclarecer el crimen es también el móvil de la joven que todavía no se ha encontrado, así como el análisis del teléfono del detenido a fin de concluir el posicionamiento de ambos terminales todos esos días.



Mientras, Bernardo Montoya, detenido ayer en las proximidades de El Campillo, permanece en la comandancia de Huelva a donde fue trasladado de madrugada desde el cuartel de la localidad de Valverde del Camino.



Los investigadores tienen un plazo de 48 horas para pasar al arrestado a disposición judicial, si bien puede prorrogarse hasta las 72 horas, un tiempo en el que se espera que sea trasladado a la localidad de El Campillo para la reconstrucción de los hechos.



Todo apunta que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil practiquen nuevas diligencias para aclarar el crimen, cuya investigación ha sido declarada secreta por parte de la titular del juzgado de instrucción número 1 de Valverde del Camino.



El cadáver de Laura Luelmo continúa en el Instituto Anatómico de Huelva, pues no se descarta que le sean practicadas más pruebas forenses.