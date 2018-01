Detenido en Sevilla el hombre acusado de secuestrar a dos hijos

Efe | Sevilla

El hombre acusado de secuestrar a sus dos hijos de 9 y 10 años al no entregarlos en el punto de encuentro fue detenido ayer por la Policía Nacional en Dos Hermanas (Sevilla), mientras que los dos menores ya han vuelto con su madre.

El detenido, de iniciales M.L.F., se mostró «muy agresivo» durante su arresto en casa de su novia, donde inicialmente se «parapetó» ante los niños y agredió con un cuchillo a tres agentes.

Los niños se encuentran «perfectamente» y ya han sido entregados a su madre en dependencias de la Jefatura Superior de Policía en Sevilla, según la Policía Nacional.

El arrestado —con antecedentes por malos tratos, lesiones y daños— pasará hoy a disposición del juzgado de violencia de género de Sevilla por los presuntos delitos de sustracción de menores, lesiones y atentado debido a la agresión a los tres policías, que ayer tuvieron que ser atendidos de cortes y lesiones no graves.

La Policía Nacional llegó al domicilio de la actual pareja del hombre tras las pesquisas realizadas desde que la madre presentó a media tarde del lunes una denuncia en la Jefatura Superior de Sevilla —tras haberlo hecho en Granada— por la desaparición de sus hijos.

La actual pareja del detenido facilitó la entrada de los agentes en el piso donde se encontraba este con los menores y ella no fue detenida. El hombre cuenta con una condena de 34 meses por violencia de género pendiente de ejecución y fue expulsado de la Policía Local de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) por otras actuaciones violentas por las que incluso tiene una orden de alejamiento y que se investigan en el juzgado de instrucción 3 del municipio.

La detención culmina una operación iniciada el pasado sábado, cuando no entregó a los niños en un punto de encuentro familiar en Granada tras pasar una semana con él. La posible ubicación del expolicía fue desvelada el lunes por la noche por uno de los agentes que participó en el dispositivo, que comunicó que su actual pareja vive en Dos Hermanas, con la sospecha de que tanto él como los niños pudiesen estar alojados en esa vivienda. La familia de la mujer sospechaba desde un primer momento que el expolicía no había salido de territorio español ni se había alojado en un hotel, por lo que siempre tuvieron sospechas de que no se había movido de la provincia de Sevilla con los menores. Minutos antes de las doce del mediodía, varias dotaciones policiales se personaron en el domicilio y cuando le comunicaron la detención se produjo una pelea, hasta que fuereducido y arrestado.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quiso trasmitir su enhorabuena a todos los policías que han intervenido en la detención y en la recuperación de los pequeños.