Diez noticias falsas que han sido virales durante esta campaña

Las noticias falsas o 'fake news' son un elemento de candente actualidad informativa y se calcula que en 2022 la mitad de las noticias que circulen serán directamente falsas. El auge de las 'fake news' se comenzó a denunciar durante la campaña electoral que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca y en la carrera para escoger el futuro Parlament no han estado tampoco ausentes. Aquí presentamos diez de los bulos que se han hecho más virales y que han sido recogidos por el portal especializado en desmentidos de noticias falsas Maldito Bulo.

1. Indra no contará los votos

Uno de los bulos más difundido es que la empresa Indra es la encargada del recuento electoral y que ello pone en riesgo la imparcialidad de los resultados. Sin citar directamente a dicha empresa, pero mismo portavoz de ERC, Sergi Sabrià, hablo de posible "pucherazo", por lo que desde el partido han reclutado hasta 14.000 apoderados para supervisar el proceso.

El hecho de que el Estado sea el mayor accionista de Indra, con el 20% de las acciones, o que el consejero delegado, Javier de Andrés, esté imputado en el caso Púnica no ayuda.

No obstante, Indra no es la responsable del recuento de votos, sino que se encarga del recuento provisional y de la distribución de los medios. Posteriormente se realiza un escrutinio general y público. Maldito Bulo lo explica en el siguiente vídeo.

2. Niños formando lazos amarillos en colegios

Por redes circularon múltiples imágenes de niños vestidos con camisetas amarillas y realizando coreografías para componer lazos. En un inicio varios usuarios se las atribuyeron a lazos amarillos en favor de la libertad de los políticos presos, aunque, según desmintió Maldito Bulo, estaban dedicados a reivindicar más recursos contra el cáncer infantil y eran en Alemería, Plasencia y Las Rozas.

3. Tarjetas censales falsas

La cuenta que dice representar a la sección de hackers de Anonymous de Catalunya denunció el envio de tarjetas censales de personas con "nombres castellanos" a domicilios que no correspondían. Dicho envio no fue fruto de una voluntad de fraude, sino que Maldito Bulo confirmó que los casos obedecían o bien al error del cartero o a unos datos del padrón desactualizados.

4. Albert Rivera denuncia los "Països Catalans" en el Congreso

El líder de Ciudadanos denunció el "adoctrinamiento" al que se sometía a los alumnos catalanes enseñándoles que Valencia, Baleares, parte del sur de Francia y otros territorios formaban parte de la nación catalana a través de un libro de texto. Maldito Bulo demostró que el libro que Rivera mostró en el congreso no era un libro de texto reglamentario en las escuelas catalanas, sino que era una enciclopedia editada por el 'Club Supertres' en 2002.

5. Unos 200.000 censados más en contra del independentismo

Otro bulo que circuló por las redes fue el empadronamiento de personas residentes fuera de Catalunya para votar a favor de opciones no independentistas. Dicha información fue alimentada por personas como el 'exconseller' de ERC Josep Huguet y Maldito Bulo se encargó de determinar que era falsa. En el último censo del INE en Catalunya hay 5.553.983 personas, 43.270 más de las que estaban regristradas en las elecciones del 27 de septiembre de 2015.

6. Los bomberos de Vic y una pancarta de "Llibertat presos polítics"

La Junta Electoral ha obligado durante esta campaña la retirada de toda pancarta que pudiera vulnerar el principio de neutralidad de las fachadas de los edificios públicos, entre las que ha considerado que estaban las campañas en solidaridad con los políticos catalanes presos. Un usuario en Twitter difundió imágenes de una de esas pancartas, colgada el 22 de noviembre por Òmnium Cultural, y que los bomberos estiraron para después retirar. Esta última acción queda eliminada del vídeo.

7. Inés Arrimadas y el saludo fascista

Otra de las imágenes que circularon estas semanas por las redes es el de una concentración de personas realizando el saludo fascista. Una de ellas es señalada como Inés Arrimadas, cuando era más joven. Maldito Bulo constató que la foto era de Toledo, en una concentración de Alianza Nacional en el 2009, y el equipo de Arrimadas negó cualquier parecido con la chicha de la fotografía.

8. Carme Forcadell, vinculada con ETA

A la actual presidenta de la Mesa del Parlament la cuenta de Twitter 'Catalonia is Spain' le atribuyó unas declaraciones en las que decía: "Me merece más respeto un asesino de ETA que un delincuente comú, ya que el etarra mata por convicciones nobles, no por dinero". La frase es de Heribert Barrera, histórico dirigente de ERC, en una entrevista en un diario.

9. El vídeo del tanque y "70 toneladas de puro amor y democracia" para Puigdemont e Iglesias

Viral se hizo el vídeo de dos personas subidas a un tanque Leopard amenazando a Carles Puigdemont y a Pablo Iglesias con "70 toneladas de puro amor y democracia". Como iban subidas encima de un tanque las primeras reacciones fueron atribuirles el rango de militares. Las imágenes fueron grabadas en una base militar de Zaragoza y los dos protagonistas son civiles, tal como confirmaron desde Defensa.

Las reacciones no se hicieron esperar y los militares involucrados han sido expedientados y el 'expresident' Puigdemont les ha interpuesto una denuncia por delitos de amenazas y odio.

10. Lazos amarillos en los sobres de votación

Otra falsa campaña que se ha hecho viral es la que supuestamente pedía a los partidarios de la independencia poner junto a la papeleta del partido al cual confiaban su voto un lazo amarillo, en solidaridad con los presos. Los mismos usuarios comenzaron los desementidos, ya que dicha acción conllevaría, según la ley electoral, la consideración del voto como nulo.