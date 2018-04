Dimite Cifuentes

Por León is different 16:31 - 25.04.2018

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Parece que es más importante mentir sobre unas cremas que mentir sobre un máster. Se ha demostrado que en este país a los políticos hace falta que les arrastren y les humillen para que dimitan de una vez y dejen el chollazo de la poltrona y el poder, importandoles poco o nada el sufrimiento de sus propias familias ante tanta vejación pública. El que se ha cubierto de gloria también ha sido Martínez Majo, presidente de la Diputación de León cuando manifestó no hace mucho, que no era para tanto que esta señora hubiera mentido a sabiendas sobre el fraude de un máster que no hizo, ahora igual dice que las cremas se cayeron dentro del bolso.