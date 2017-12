La Diputación Permanente del Parlament decide este miércoles si lleva el 155 al TC

La Diputación Permanente del Parlament decidirá este miércoles si presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional en contra de la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Lo más probable es que acabe prosperando, ya que aunque Junts per Sí y la CUP no tienen mayoría en este órgano, pueden contar con el apoyo de los representantes de Catalunya Sí que es Pot en la Diputación Permanente (Lluís Rabell y Marta Ribas).

JxSí, coalición en la que en la pasada legislatura se integraron PDECat y ERC, pidió en noviembre un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre el 155 y el órgano consultivo de la Generalitat falló que era susceptible de ser recurrido porque, por ejemplo, sostuvo que el cese del Govern que impuso el Gobierno central no era una "medida necesaria o indispensable".

Tras conocerse el dictamen, JxSí decidió pedir la convocatoria de esta Diputación Permanente, el órgano que vela por los poderes de la Cámara en el periodo entre sesiones o cuando se ha disuelto el Parlament, y que es el que tendrá la última palabra sobre si se presenta el recurso al alto tribunal.

BAJA DE LA CUP SIN CUBRIR

La composición de la Diputación Permanente es aún la de la legislatura que acaba, donde Junts per Sí y la CUP tienen una mayoría de 72 diputados, y no la composición resultante de las elecciones del 21-D. Y pese a que ambos grupos tenían mayoría en el pleno, no la tienen en este órgano, ya que a los 'cupaires' no sustituyeron a Eulàlia Reguant cuando dejó el escaño.

Esto comporta que Junts pel Sí y la CUP tendrán que convencer a uno de los diputados de Ciutadans, PSC, PP o Catalunya Sí que es Pot para que el recurso al Tribunal Constitucional prospere.

Hay fuerzas no independentistas que también se han opuesto al 155 como En Comú Podem en el Congreso, que ya ha presentado un recurso propio ante el TC sobre este artículo de la Constitución.