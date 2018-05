La disputa por un lazo amarillo suspende el pleno

R. Pascual / X. Barrena | BARCELONA

Se auguraba un día anodino, casi burocrático en el Parlament. Por primera vez en meses en una jornada de pleno no se había blindado la Ciutadella, ni había vallas delante de la Cámara catalana. El orden del día era el de un pleno casi rutinario. Aunque no se haya constituido todavía Govern, parecía que se volvía a una cierta normalidad. Pero no.

El pleno del Parlament, el primero de Quim Torra ya elegido como ‘president’, se tuvo que suspender por un lazo amarillo. Carlos Carrizosa, portavoz de Ciutadans, se ha quejado porque había uno en la bancada que corresponde al Govern (y que estaba vacía, al no haberse constituido todavía). Ha reclamado a Roger Torrent que se retirara y, ante la negativa, lo ha hecho él mismo, provocando que el presidente del Parlament suspendiera el pleno que no llevaba ni media hora.

Elsa Artadi había colocado el lazo al principio del pleno. Después de la tediosa lectura de las cuentas generales de la Generalitat del 2014, Carrizosa ha pedido la palabra para decir que o se retiraba el símbolo en solidaridad con los presos soberanistas o lo harían ellos mismos. «No convierta esto en una olla de grillos o un patio de escuela. Les pido, les exijo que no lo retiren», le ha afeado el presidente del Parlament, visiblemente molesto. Carrizosa ha hecho caso omiso y lo ha quitado.

«No es nadie para quitar símbolos de este pleno. O lo vuelve a va poner en su sitio o suspendo el pleno», le ha advertido Torrent. El portavoz naranja se ha negado y Torrent ha cumplido su amenaza. Hubo reunión de portavoce en el despacho de Torrent y una hora después se ha reemprendido el pleno, con Torra llevando el lazo de la polémica en sus manos, que ha colocado a su vera, como habían acordado los portavoces a excepción de la CUP.

El presidente catalán, Quim Torra, ha urgido este viernes por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a desbloquear «inmediatamente y sin más dilaciones» el nombramiento de los ‘consellers’ del nuevo Govern, para «restablecer la normalidad institucional» en Catalunya, y le ha ofrecido abrir un «diálogo sincero». En una carta enviada este viernes a Rajoy, Torra le traslada los argumentos jurídicos contenidos en el dictamen de la Comisión Jurídica.