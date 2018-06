Doctor Vela: «Sólo sabía de temas médicos; no he dado ninguna niña a nadie»

mateo balín | madrid

«Yo no sabía más que de tema médico». «No recuerdo». «Esto no es mío». «No he dado ninguna niña a nadie». A sus 85 años, el ginecólogo Eduardo Vela apenas pudo articular de forma completa estas frases en su declaración como único acusado en el primer juicio por un caso de bebé robado en España.

La perseverancia de Inés Madrigal, víctima de esta red de tráfico de recién nacidos que actuó en hospitales públicos y privados de todo el país entre los años 50 y 90, y de su abogado Guillermo Peña tuvo su recompensa ayer en la Audiencia Provincial de Madrid. Frente a los cientos de archivos decretados por los juzgados por prescripción de los delitos, la acusación particular y la Fiscalía lograron sentar en el banquillo al doctor Vela, uno de los hombres más señalados por las denunciantes en su clínica de San Ramón, hoy desaparecida, del Paseo de la Habana de Madrid.

A punto de cumplir 49 años, Madrigal tuvo que denunciar a su madre adoptiva con su connivencia una vez que ésta le reconoció los hechos poco antes de fallecer. Era la única vía para llegar hasta el ginecólogo, que este martes escenificó ante un tribunal uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del país.

Sentado en una silla de ruedas y acompañado por su mujer y una hija, Vela exhibió el más absoluto olvido en el interrogatorio de la fiscal. No recordó, dijo, que en su clínica se realizaran adopciones ni los nombres de buena parte de los médicos que trabajaron con él. Descartó la identificación de su firma en uno de los indicios clave: el documento que justificaría la falsedad documental de la partida de nacimiento de Madrigal cuando fue entregada a su madre estéril. E, incluso, no pudo recordar si por ese centro sanitario pasaban monjas -allí trabajó la fallecida Sor María Gómez Valbuena- ni las camas con las que contaba.

«Creo que en la clínica no había un libro de registro, y si hubiera yo no lo cumplimentaba. El trabajo de las fichas lo hacían matronas, enfermeras, pero yo no. No me llevé ningún documento cuando se cerró la clínica. No sé lo que ha pasado, han pasado tantos años…», respondió.