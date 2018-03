Domènech: "No nos merecemos esto"

"No nos merecemos esto", ha bramado Xavier Domènech durante el pleno de investidura de Jordi Turull. El líder de Catalunya en Comú Podem ha azotado durante su intervención al PSC, el PP y Ciutadans, pero ha guardado sus mayores críticas para JxCat y ERC por estar haciendo un "autoboicot" a Catalunya.

Los 'comuns' no entienden que la recuperación del autogobierno, que tanto costó conquistar, no haya sido fijada como la prioridad el día después de las elecciones. "En la recuperación del autogobierno falta estrategia y sobra táctica reactiva", ha clamado su coordinador, reclamando "menos épicas y más victorias de todos". Les ha dejado claro a los independentistas que, por si alguien tenía dudas, no pueden contar con ellos para ningún "martirologio" a las puertas de Semana Santa. "Nunca se tiene que sacrificar un pueblo por un hombre solo". Y menos por un político que, para el espacio que Domènech abandera, representa "la peor Convergència de los recortes, del 3%". "¿Se vota a Turull o se nueva épica que lleva de cabezazos contra la pared. El poble merece saber qué estáis proponiendo?", ha reflexionado. Por ello, al final de la su intervención, ha pedido "dejar de hablar de simbolismos y luchar por las victorias de todos".