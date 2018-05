¿Dónde está Mariano Rajoy? No ha acudido al inicio de la sesión vespertina del debate de la moción de censura. Rajoy abandonó el Congreso casi una hora después de que terminase la primera parte del debate, y hasta su salida permaneció en la zona reservada al Gobierno donde también había los ministros María Dolores de Cospedal, Dolors Montserrat, Íñigo de la Serna y Rafael Hernando, según informó Europa Press.

Aunque se informó que Rajoy podría comer en La Moncloa y volver a las tres de la tarde al Pleno, el presidente del gobierno no ha aparecido por el Palacio de la Carrera de San Jerónimo. "El presidente del Gobierno debería estar aquí", le ha lanzado Albert Rivera en la sesión vespertina.

El exministro del PP Jesús Posada, frente al micrófono de 'El País', reconocía que "hay una situación de incertidumbre". "Me acaban de decir que está en el Congreso, pero no lo he podido comprobar", añadía titubeante.

Fuentes de la Moncloa informan de que el presidente del gobierno volverá al Congreso de los Diputados mañana, para la votación. Según estas mismas fuentes, y en la línea de lo expresado hasta ahora por diversos dirigentes del Partido Popular y miembros del Ejecutivo, Rajoy no se ha planteado dimitir.

Mientras, los internautas ironizan con la ausencia del presidente español y especulan con una posible fuga a partir de un tuit de la periodista de 'El Mundo' Méndez Prada: "Fuentes oficiales de la Vicepresidencia del Gobierno informan: 'No sabemos dónde está el presidente del Gobierno'".

Uno de los primeros en abrir la veda con las bromas ha sido Juan Carlos Monedero, quien fantasea con una huída en helicóptero:

¿Dónde está @marianorajoy? El Presidente Figueras salió del Consejo de Ministros y cogió un tren a Francia sin avisar. Dice @pacomarhuenda que Rajoy va a dimitir porque es un patriota. Nunca lo ha sido. Lo haría para ganar tiempo. ¿Trampas? Saldría de Moncloa en helicóptero. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 31 de mayo de 2018

Igual habría que buscarlo cerca de alguna de estas. pic.twitter.com/a4n6hWDrcm — Ámendar de Enúxenor (@Von_Zarovich) 31 de mayo de 2018

Dónde está Rajoy?

Es cierto q se ha exiliado en Bélgica? pic.twitter.com/giqi8RJJFJ — Tomás Vicente (@tvicent1) 31 de mayo de 2018