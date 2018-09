Empieza la batalla por el atajo de Sánchez para salvar el Presupuesto

El Gobierno redobla el pulso contra PP y Ciudadanos, a las puertas de la primera batalla reglamentaria, gris y técnica, pero que es el primer paso de un puñado de encontronazos que determinarán las posibilidades de éxito de los Presupuestos de Pedro Sánchez. Este jueves la comisión de Justicia rechazará previsiblemente la reclamación de conservadores y liberales para que se anule una enmienda introducida por el PSOE a la ley de violencia de género con el objetivo de reformar otra norma, la de estabilidad presupuestaria, que permitiría al Ejecutivo aprobar la senda de déficit. Como los socialistas son mayoría en esta comisión y la presiden, las quejas de PP y Cs no tienen posibilidades de prosperar. En un segundo intento, estas fuerzas acudirán el martes a la Mesa del Congreso para que reconsidere la decisión.



Ante este escenario, fuentes gubernamentales han informado de que el máximo órgano de la Cámara baja no tiene potestad para revisar y anular algo que ha sido avalado por una comisión. No existe en el reglamento del Congreso ningún sistema de recursos que permita esa reclamación, insisten. Y acuden a un ejemplo [ver documento adjunto]. En junio del 2014, se desestimó un intento del grupo Izquierda Plural de que la Mesa reconsiderase una decisión de la comisión de Justicia. Concluyeron que "no corresponde revisar decisiones al no existir un cauce reglamentario para ello" e insistieron en que el "reglamento no contempla una via específica de amparo" . En los argumentos se especificó también que la inexistencia de una relación jerárquica entre los distintos órganos del Congreso.

Si los recursos planteados en sede parlamentaria no prosperan, PP y Cs amenazan con llevar el asunto al Tribunal Constitucional. La pugna, en el fondo, reside en la necesidad del Gobierno por acelerar la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria para que el Senado no tenga capacidad de bloquear la senda de déficit, que es el examen que Sánchez debe aprobar para poder presentar los Presupuestos. Los cálculos más optimistas, si PP y Cs no logran retrasarlo, son dos meses para cambiar la ley. Las Cuentas para el 2019 entrarían en el Congreso en diciembre. Pero todo el calendario depende de la habilidad de PP y Cs para poner palos en las ruedas y dilatar el proceso.