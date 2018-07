ERC acusa a JxCat de "mentir" y da por "rota" la confianza entre ambos grupos

Junts per Catalunya ha cargado contra el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, al que acusan de haber vulnerado un acuerdo previo "al más alto nivel" entre JxCat y ERC respecto a la decisión a tomar por parte de la Mesa del Parlament sobre cómo sustituir o no a los seis diputados a los que el juez Pablo Llarena reclama que se suspenda de actividad parlamentaria.

Esquerra ha replicado con contundencia y el portavoz parlamentario, Sergi Sabrià ha acusado a JxCat de mentir. "Lo que acaba de pasar en este atril hace unos minutos [por la comparecencia de JxCat] es gravísimo porque se ha salido a mentir de manera descarada, JxCat sabe perfectamente que no había ningun acuerdo", ha denunciado Sabrià. "El president Torrent y ERC van a una, las fisuras no se han producido entre ERC", ha asegurado.

Duras críticas de Eduard Pujol

"Lamentamos que el 'president' Torrent se haya saltado un acuerdo con ERC y haya priorizado un acuerdo con el PSC. Pedimos a ERC que nos aclare cuál es la posición del 'president' Torrent: o defiende la dignidad de los diputados del Parlament y del país o se blanquea al PSC del 155, o una cosa u otra", ha denunciado el diputado de JxCat Eduard Pujol.

Sabrià ha denunciado que las fisuras son internas dentro de JxCat. "Lo que no es legítimo es salir aquí y mentir, se han roto claramente confianzas y lucharemos para coserlas, pero esto no quita la gravedad de salir a esta sala y explicar cosas que no se ajustan a la verdad", ha denunciado, añadiendo que "la discrepancia principal ha estado dentro de un grupo, que incluso ha votado diferenciadamente en la Mesa, no podemos resolver los problemas internos de JxCat, si tenemos un fin de semana difícil [por el congreso del PDECat] no es nuestro problema, ni se lo podemos resolver", ha añadido.

Junts per Catalunya sostiene que había acuerdo

Albert Batet, de JxCat, ha asegurado en rueda de prensa que existía desde este martes un acuerdo al más alto nivel de Govern y parlamentario entre JxCat y Esquerra para que se permitiera la sustitución temporal de los diputados encarcelados, pero no respecto al 'expresident' Carles Puigdemont, que no perdería sus derechos como parlamentario, pese a que no delegaría su voto en el pleno que tenía que celebrarse este miércoles y jueves.

"Junts per Catalunya no hemos aceptado ni aceptaremos nunca la sustitución del president Puigdemont, no podemos dar apoyo ni lo haremos a ninguna propuesta que valide la sustitución del ‘president’ Puigdemont, es una línea roja, rojísima, y de ahí las decisiones que se han tomado en el Pleno”, ha advertido Batet.

Diferentes votos en JxCat

JxCat ha asegurado que la posición diferenciada (voto en contra y abstención) de sus representantes en la Mesa del Parlament, respecto a la propuesta de Torrent, que contaba con el aval de ERC y el PSC -para sustituir a los seis diputados afectados- se ha debido a un pacto interno para manifestar que por un lado JxCat acepta la sustitución de los encarcelados pero no la de Puigdemont.

"La posición de JxCat era muy clara, por un lado aceptabamos las sustituciones de los presos políticos y por otra parte no aceptamos una sustitución del 'president' Puigdemont", ha insistido Batet. En cambio Sabrià ha defendido la propuesta de Torrent, que avalaba ERC y el PSC, porque no puede haber "diputados de primera y de segunda".

En este sentido ha valorado positivamente la reunión mantenida esta mañana entre el 'president' Torra y el vicepresidente y dirigente de ERC, Pere Aragonès. "Ha sido una reunión correcta en la que entre otrsa cosas se ha acordado suspende el pleno del Parlament; hay un acuerdo del Govern sólido", ha aseverado. Por su parte, Salvador Sabrià ha apostado por "coser" la discrepancia frontal con JxCat a nivel parlamentario y que ello no afecte al Govern de coalición.

La CUP carga contra todos

La representante de la CUP, María Sirvent, ha acusado al resto de grupos del Parlament de plegarse a la "cultura del miedo, de la excepcionalidad y la represión". Dar curso a la resolución que proponían el PSC y ERC supondría vulnerar los derechos de los diputados, ha apuntado Sirvent. "Hay determinados grupos que han decidido dar curso a una resolución que vulnera de forma flagrante los derechos de los diputados de este Parlament que han sido represaliadas", ha apuntado.

La CUP ha reclamado la convocatoria de la comisión del Estatuto del Diputado para debatir sobre la resolución de Llarena sobre la sustitución de los seis diputados presos o en el exilio. Y a partir de ahí, convocar el Pleno del Parlament para que sea este órgano el que tome la decisión definitiva. La CUP se ha desmarcado de la posición tanto del PSC, como de Esquerra y de Junts per Catalunya.