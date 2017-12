ERC y JXCat discrepan sobre quién debe ser candidato a la presidencia

El número cuatro de la lista de Junts per Catalunya, Jordi Turull, y el número cinco de la candidatura de ERC, Carles Mundó, han mostrado discrepancias sobre el candidato que debe ser investido 'president' de la Generalitat, en declaraciones realizadas a TV3.

Mundó ha defendido que, en el caso de que Carles Puigdemont se quede en Bruselas para evitar la prisión y Oriol Junqueras salga de la cárcel, éste último debe ser investido 'president' "Esto debería ser así, porque encaja en la idea de gobierno legítimo que se ha plantado en todo momento. Pero no asumo la premisa hasta que ocurra, porque el 'president' Puigdemont fue muy claro cuando dijo 'si gano las elecciones, volveré a Cataluña'", ha comentado Mundó para añadir a continuación: "Este es el compromiso que tomó con sus electores y, por lo tanto, si no fuera así, primero quedaría sorprendido y, segundo, será él quien tendrá que dar explicaciones".

Por su parte, Turull ha considerado que "gastar energías con otras hipótesis que no sea la que tenemos nosotros el compromiso es entrar en un relato de la rendición en el que no queremos entrar". Turull, además, ha planteado que ahora lo que le toca al Estado es explicar cómo y por qué no puede ser presidente de la Generlitat el candidato que, mayoritariamente ha elegido más ciudadanos. "Tendría que comenzar por quitar las zarpas de la Generalitat de Cataluña, porque creo que el mensaje del pueblo de Cataluña ha sido absolutamente rotundo, y la forma política que presentaba este 155 o quien lo lideró, ya hemos visto qué resultado tiene", ha comentado en la televisión pública catalana.