Errejón duda integrar a Bescansa tras el documento para desbancar a Iglesias

efe | madrid

El secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, calificó ayer de «inaceptable» el documento difundido por el equipo de Carolina Bescansa, que plantea un plan para desbancar a Pablo Iglesias de la dirección, y expresó sus dudas de poder llevarla en su lista en Madrid.

Errejón explicó que no ha hablado todavía con Iglesias y que lo hará en breve, y dio por supuesto que cuando lo haga el secretario general no desconfiará de que él no ha participado ni ha visto antes ese borrador que diseña la estrategia para competir en las elecciones autonómicas y generales.

«Faltaría más, claro», dijo Errejón tras insistir en que su objetivo «hoy más urgente que nunca» es trabajar para lograr «un acuerdo» y salir de las primarias para elegir al candidato en la Comunidad de Madrid con una lista que también integre al líder del partido en la región, Ramón Espinar.

De esta forma, discrepó del planteamiento de Bescansa, quien sí reconoció su visión «crítica» respecto a la línea política que defiende Espinar, y eso hizo que Errejón dude ahora de poder integrarla en su candidatura en Madrid como número dos, oferta que ambos confirmaron que le planteó el pasado lunes. Errejón fue tajante al calificar de «delirante y de todo punto inapropiado» el plan que se diseña en ese borrador para preparar una candidatura a las generales con Bescansa como candidata a la Presidencia del Gobierno y a la Secretaría General del partido, que ocupa Iglesias.

Poco después de conocerse el documento, Bescansa también explicó que ese borrador ha sido redactado por su equipo de voluntarios y que su difusión se ha debido a un «error» y una «torpeza», pero que no lo comparte, y que no lo han validado ni ella ni Errejón.

Según su explicación, el documento fue colgado «con tan mala fortuna» en su canal público de Telegram, cuando se trataba simplemente de un borrador, que incluía una propuesta para preparar una candidatura de unidad en Madrid, con Errejón a la cabeza, y otra para las generales con ella como candidata a La Moncloa.

En cualquier caso, Errejón apuntó que no comparte esa planificación. «Yo no quiero fuera a nadie», dijo antes de admitir que lo ocurrido deja en el aire su oferta a Bescansa.