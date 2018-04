Errejón mantiene el pulso: "Mi proyecto para Madrid es integral"

Íñigo Errejón considera que "es posible que haya compañeros que estén en mejores condiciones" que él para liderar la candidatura del partido en las elecciones autonómicas de Madrid de 2019, que se precipitó con el 'caso Cifuentes', si la dirección de su formación no le garantiza que podrá desarrollar con "autonomía" su "proyecto integral".

"Hace tiempo que se me encargó construir un proyecto y eso no es sólo poner una cara. Es desarrollar un equipo, unas propuestas, un estilo de campaña y en eso me puse a trabajar. Me lo tomo muy en serio pero es un proyecto integral. Si se quiere, lo desarrollo. Si no se quiere, es posible que haya compañeros en mejores condiciones de hacerlo", ha señalado en declaraciones al programa de radio 'Carne Cruda'. Errejón mantiene así el pulso después de que la semana pasada condicionara su candidatura a que las primarias para elegir cabeza de cartel y la lista fueran a la vez, para mantener control sobre el equipo que le acompañará, exigencia a la que Podemos cedió finalmente.

Pero el diputado madrileño ha dejado claro este miércoles que no va a seguir adelante con sus planes de liderar la candidatura de Podemos si ahora no se le garantiza que podrá dirigir su campaña con autonomía y construir el equipo y el proyecto con el que cree que puede ganar las elecciones. "Creo que la puedo ganar y pido las condiciones para intentarlo", ha defendido.

A su juicio, "en cualquier ambiente laboral, personal o profesional, si a alguien le hacen un encargo, le tienen que dejar también la autonomía para que desarrollar su trabajo, con autonomía". Por ello, ha asegurado que va a trabajar "hasta el final" para conseguir esas condiciones, y poder registrar su candidatura en las primarias que celebra Podemos; algo que debe hacer antes de que acabe el plazo el viernes por la noche. "Nos faltan algunos flecos, pero no voy a tirar la toalla", ha señalado.

"CAMPAÑA GANADORA DE LA QUE ESTÉ ORGULLOSO"

En esta línea, Errejón ha señalado que no contempla "otro escenario" que no sea presentar esa candidatura, pero ha dejado claro que para ello, debe tener claro que podrá hacer "una campaña ganadora de la que esté orgulloso y formar equipo y proyecto del que esté orgulloso". "No contemplo otra cosa y hasta el final no voy a contemplar otra cosa, pero creo que esto lo entiende todo el mundo", ha enfatizado.

El posible candidato ha señalado asimismo que quiere que tanto el secretario general de Podemos en la Comunidad, Ramón Espinar, como la portavoz en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, estén en su equipo. Eso sí, ha reconocido que cada uno tienen estilos diferentes y que, si va a liderar la candidatura, debe tener libertad para desarrollar el suyo.

"Es verdad que no en todo veo la política como Ramón, pero eso no significa distanciarse, significa una cosa que en la práctica ya pasa, y es que en cada lugar, aunque tocamos la misma melodía, a veces tiene acordes un tanto diferentes. Y eso nadie lo debe tomar como amenaza, sino que amplia el abanico, y nos abre un espectro de la gente a la que podemos llegar", ha explicado.

Por este motivo, Errejón ha defendido que lo "importante no es hacer listas ni dibujitos en un papel" sino "ganar" la Comunidad de Madrid, y para ello debe poder desarrollar, a su juicio, el proyecto que él cree el adecuado para conseguirlo.

"Ahora no estamos haciendo algo para satisfacernos a nosotros mismos sino para ganar la Comunidad, y por tanto quien se tenga que poner al frente lo tiene que hacer con garantías y con métodos de acuerdo y colaboración, pero para poder ganar", ha insistido..

Eso es lo que, según el dirigente 'morado', está "en discusión", aunque ha insistido en que cree que podrán cerrar finalmente "un acuerdo para salir reforzados", todo ello a pesar del error que supuso, a su juicio, adelantar el proceso interno de primarias.

CRITICA LAS "PRISAS" DE LA DIRECCIÓN

"Hemos perdido casi una semana en una decisión que era inexplicable y que felizmente se ha corregido", ha criticado. "El momento de hacer las primarias y las prisas no es algo que yo haya elegido, y no ayuda a que nos pongamos de acuerdo nosotros y luego con otros compañeros de camino con los que yo quiero construir una candidatura. Es posible que se hayan quedado un poco perplejos cuando han visto los momentos elegidos las prisas y la aceleración", ha apostillado.

De hecho, preguntado por el aviso de "ni media tontería" que lanzó el secretario general, Pablo Iglesias, la semana pasada, después de que Errejón dejara en el aire su candidatura, el diputado madrileño ha reconocido que "alguna que otra media o media entera" tontería se ha hecho, como por ejemplo, "las fechas" que se han elegido para celebrar las primarias, que les han hecho "perder tiempo" discutiendo, en plena crisis de Gobierno en la Comunidad.