Escrache a Montoro: dos condenas y siete absoluciones

La Audiencia de Barcelona ha condenado únicamente solo a dos de los nueve acusados de participar en el el escrache el 21 de mayo del 2014 en Vilanova i la Geltrú al entonces ministro de Economía, Cristobal Montoro, y a la senadora del PP, Alicia Sánchez Camacho. La fiscalía llegó a pedir en el juicio hasta ocho años de prisión para uno de los imputados. El resto se enfrentaba también a importantes penas.

El tribunal, sin embargo, ha impuesto a José Miguel D. C como autor de un delito de atentado a la autoridad a seis meses de prisión y a Pau F. G. por el mismo delito, a un año de cárcel. El primero, según la sentencia, propinó un fuerte golpe en el estómago a un agente de los Mossos d’Esquadra, mientras que el segundo lazó una patada al coche en el que viajaban los dos dirigentes conservadores.

Los sucesos ocurrieron en Vilanova i la Geltrú tras un acto de campaña del PP con motivo de las elecciones europeas y en que intervinieron Montoro y Sánchez Camacho, entre otros cargos y militantes de ese partido. La sentencia señala que los nueve acusados acudieron a una manifestación convocada para protestar por la presencia de los dirigentes populares, pero “no ha quedado acreditado que la concentración tuviera carácter amenazador o de incitación a la violencia”. La fiscalía si que consideraba que los imputados formaban parte de un “grupo organizado” de unas 50 personas que tenían como objeto frustrar la celebración del mitin.

Lanzamientos de objetos

El tribunal sostiene que la llegada de autoridades al recinto no produjo incidente alguno, más allá de los gritos y consignas de protesta que lanzaban los concentrados. Al finalizar el acto, la manifestación continuaba y ante la dificultad de abandonar el lugar, se decidió que el coche en el que viajaba Montoro saliera por un callejón. Aún así el vehículo se topo con algunas de las personas que protestaban. El turismo aceleró y recibió el impacto de varios objetos lazados, según los jueces, por personas no identificadas. No consta que en esos hechos participaran los siete jóvenes que han resultado absueltos.