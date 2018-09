España remarca que Bélgica no es competente para juzgar a Llarena

Salvador Arroyo | BRUSELAS

Dos posturas diametralmente opuestas que dilatarán meses el procedimiento, aún en fase incipiente, que se sigue en Bruselas contra el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. En la vista celebrada ayer, el equipo de defensa contratado por el Ministerio de Justicia, ha remarcado que los tribunales belgas no son competentes para sentar en el banquillo a un magistrado extranjero. El plantel de abogados de Carles Puigdemont y el resto de políticos catalanes fugados en este país considera lo contrario. Subrayan que están capacitados legalmente para hacerlo y que deberían entrar directamente al fondo del asunto o, lo que es lo mismo, valorar si existió parcialidad por parte de Llarena en los pasos que ha dado en la macrocausa del proceso independentista catalán. En definitiva, vuelta a empezar de cero. Mientras, Torra anuncia que el 15 de octubre comenzará el proceso constituyente de Cataluña con la creación de un foro ciudadano. El presidente de la Generalitat advierte a Pedro Sánchez de que si no se mueve sobre los presos y el referéndum el PDeCAT y ERC no aprobarán los presupuestos.