España votará 'no' al acuerdo del 'brexit' si se mantiene el artículo sobre Gibraltar

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ha abundado este martes en el rechazo de su Ejecutivo a la relación futura con Gibraltar que prevé el acuerdo de salida del Rieno Unido de la Unión Europea. Hasta el punto de que ha advertido de que si el próximo domingo, 25 de noviembre, se mantienen los mismos términos, "España votará que no", ha afirmado Sánchez en declaraciones a los medios en un foro organizado por 'The Economist'.

Según ha explicado el presidente, en el artículo 184 del tratado del 'brexit', que habla de las negociaciones de la futura relación, no aclara lo "fundamental". "La identidad de Gibraltar no pertenece al Reino Unido, está representada por el Reino Unido pero no pertenece al Reino Unido", ha subrayado.

Sánchez ha destacado que su Gobierno no puede dejar que Gibraltar dependa de una negociación del Reino Unido con la Unión Europea. "Eso, desde hace 72 horas, no está garantizado. Por tanto, a día de hoy, lamento decir que un Gobierno proeuropeo votará 'no' si no hay acuerdo", ha insistido antes de considerar que "alguien en Bruselas no ha hecho bien su trabajo".

EL ARTÍCULO DE LA DISCORDIA

El artículo en cuestión no garantiza el poder de veto de España sobre el estatus del Peñón. Señala que "la Unión y el Reino Unido realizarán sus mejores esfuerzos, de buena fe, y en el pleno respeto de sus respectivos órdenes legales para dar los pasos necesarios para negociar de manera expedita los acuerdos que regirán su futura relación" y que realizarán "los procedimientos pertinentes para la ratificación o conlusión de estos acuerdos con vistas a garantizar que dichos acuerdos se apliquen, en la medida de lo posible desde el finald del periodo de transición".

Borrell denunció ayer que este texto apareció "de la noche a la mañana" por iniciativa británica y reclamó que se "clarifique su interpretación" de forma que quede claro que "las negociaciones entre el Reino Unido y la UE no se aplican a Gibraltar".