Esperanza Aguirre acusa a Telemadrid de manipulación: "Es lamentable lo que han hecho"

Esperanza Aguirre ha reaparecido este lunes en televisión, y lo ha hecho a través de una conexión con Telemadrid. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha concedido una entrevista a María Rey en '120 Minutos', y fiel a su estilo, ha protagonizado un encontronazo con la presentadora y ha arremetido contra el propio programa, al que ha acusado de manipular. Una crítica especialmente llamativa teniendo en cuenta que la cadena pública madrileña estuvo señalada por su afinidad hacia el PP tras su llegada al poder.

La tensión empezaba cuando María Rey intentaba contextualizar la polémica del máster de Pablo Casado dando paso a un vídeo: "Si me da un minuto, recordamos cómo está la situación y me comenta cuál es su postura". "No, no, gracias pero no le doy un minuto. Mientras me entrevista, prefiero que no tome un minuto para contar lo que todo el mundo sabe", le respondió Aguirre de manera cortante.

A pesar de la sorprendente exigencia, el programa optó por emitir el vídeo que tenía preparado para el público. "Siempre tengo el temor de que los periodistas le damos todo por hecho a los espectadores, por eso teníamos interés en contextualizar", comentó la presentadora antes de que Aguirre cargara contra el programa por, según ella, omitir información: "Es lamentable lo que ha hecho el servicio de documentación".

"Le respeto su opinión, no vea mala intención donde no la hay", señaló Rey mientras Aguirre seguía en sus trece : "Eso es lo que usted opina, faltan cosas y sobran otras". "Le han condenado, le han encarcelado", añadía refiriéndose a Pablo Casado después de que la periodista asegurara que su programa no estaba juzgando a nadie.

Al final de la entrevista, Aguirre se despedía con un "muchísimas gracias". "Las gracias se las doy yo a usted, porque es un placer tenerla con nosotros. No sé si Telemadrid sigue siendo en su casa una tele que se ve con frecuencia, pero nos gustaría que nos considerase su casa, será siempre bienvenida", respondía Rey. "Cuando me invitan, voy", zanjó la entrevistada.