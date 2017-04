Esperanza Aguirre rompe a llorar al hablar de la posible culpabilidad de González

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha roto a llorar este jueves al hablar de la posible culpabilidad del que fuera su mano derecha, Ignacio González.

A su salida de la Audiencia Nacional tras declarar como testigo en el juicio del 'caso Gürtel', Aguirre ha considerado que es un día "muy triste" para ella y que se encuentra "conmocionada" por la detención de González.

"Si Ignacio González es culpable de los delitos de los que presuntamente se le acusa, porque no hay que olvidar que la pieza sigue siendo secreta, para mí que he puesto mi confianza en él durante tantísimos años es un palo verdaderamente muy, muy, muy relevante. Y si no lo es, estoy conmocionada por el calvario que está pasando y el que le queda por pasar porque la justicia es muy lenta", ha declarado a los periodistas.

"Jamás nadie me ha podido acusar de hacer nada incorrecto... para mí, lo de Ignacio González sería muy lamentable", ha concluido entre sollozos.