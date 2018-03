Estrasburgo: quemar la foto del rey es libertad de expresión

AGENCIAS | ESTRASBURGO

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado ayer la razón a Enric Stern y Jaume Roura, los dos jóvenes que en septiembre del 2007 quemaron una fotografía del rey y fueron condenados a 15 meses de cárcel por injurias a la Corona. Según los jueces de Estrasburgo, al contrario de lo que sentenció el Tribunal Constitucional español, el castigo vulneró su derecho a la libertad de expresión y España tendrá que indemnizarles con 7.200 euros a cada uno.

En su sentencia, el tribunal con sede en Estrasburgo corrige al Constitucional y da la razón a los dos jóvenes de forma unánime. Los jueces consideran que hubo, tal y como alegaron, una violación del artículo 10 de la Convención europea de derechos humanos, es decir, de su derecho a la libertad de expresión. Según los jueces, el acto presuntamente cometido por los demandantes fue una crítica política, más que personal, de la institución de la monarquía en general, y en particular del Reino de España como nación. Es decir, que no hubo «un ataque personal al Rey de España dirigido a insultar y vilipendiar a su persona» sino «una denuncia de lo que el monarca representaba como jefe y símbolo del aparato del Estado y de las fuerzas, que según los demandantes, habían ocupado Cataluña». Algo, según los jueces, que cae dentro de la crítica o disidencia política y que corresponde a la expresión de rechazo a la monarquía como institución. Además, consideran que la quema de la foto fue uno de esos «eventos» provocadores organizados para atraer la atención de los medios de comunicación y que no iba más allá del uso de un cierto grado permisible de provocación para transmitir un mensaje crítico en el marco de libertad de expresión. Rechazan que los jóvenes tuvieran intención de incitar al odio o a la violencia contra la persona del rey.