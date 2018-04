ETA logra en su final enzarzar a todos

AGENCIAS | MADRID

El PP arremetió ayer contra las «sandeces» e «insinuaciones humillantes» de Ciudadanos sobre los contactos con el PNV.

El portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, se lanzó contra Ciudadanos por «inventarse sandeces» en materia de pensiones y realizar «insinuaciones grotescas y humillantes» sobre ETA en relación con los contactos que se están manteniendo con el PNV para aprobar los Presupuestos Generales del Estado en el Parlamento.

«Ni ruptura de la caja única de la Seguridad Social ni compensación de ningún tipo de beneficios penitenciarios para los de la ETA», afirmó rotundo Hernando en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso.

El enzarzamiento por el final de ETA es tanto que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tuvo ayer que salir a garantizar que no va «a cambiar los Presupuestos por transferencias o competencias» y recalcar que es «absolutamente falso» que haya hablado «con nadie» del acercamiento de presos de ETA al País Vasco o de la caja de la Seguridad Social.

En la rueda de prensa que puso fin a la VI Cumbre bilateral España-Turquía, ha desmentido las noticias que hablaban de que el PNV reclamaba en contraprestación a su apoyo a los Presupuestos de 2018 la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social para el País Vasco o el acercamiento de los presos.

«Soy el presidente del Gobierno y algo tendré que ver en los Presupuestos. Absolutamente nadie me ha hablado ni de las prisiones, ni de la Seguridad Social», ha aseverado el jefe del Ejecutivo quien lamentó que se esté debatiendo «sobre una noticia que es absolutamente falsa».

Rajoy dijo además que no está «negociando con nadie» los Presupuestos, que hoy pasan su primer trámite parlamentario con el debate de las enmiendas a la totalidad y que «hay partidos» —como el PNV al que no ha citado— que no las han presentado.

El PSOE se sumó también el guirigay. Los socialistas no quieren ni oír hablar por el momento de un acercamiento de presos de ETA a la cárceles del País Vasco y descartaron que esa cuestión pueda ser objeto de negociación en el marco del debate presupuestario. El secretario de Organización del partido, José Luis Abalos, defendió ayer que la carta en la que la banda terrorista se comprometió el pasado viernes a dar por «superado» lo que califica de «conflicto» no debe dar pie a «indulgencia» alguna por parte del Estado de derecho. «La responsabilidad de una organización que ha causado tanto dolor —argumentó— no se puede liquidar con una notita».

El comentario del dirigente socialista llegó al hilo de la amenaza lanzada el lunes por Ciudadanos al Ejecutivo. El partido de Albert Rivera aseguró que retirará su apoyo a las cuentas públicas si Mariano Rajoy pacta con el PNV una flexibilización de la política penitenciaria. Tanto los nacionalistas vascos como el propio Gobierno mantienen que la cuestión no está encima de la mesa, al menos no vinculada a los Presupuestos. Pero a nadie se le escapa que si ETA se disuelve definitivamente el próximo 4 de mayo, como está previsto, el debate acabará emergiendo.

El principal partido de la oposición considera el asunto tan delicado que prefiere ir paso a paso. Abalos no descartó que en un futuro pueda procederse a una revisión de la política de dispersión, pero no ahora.